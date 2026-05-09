சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (16:52 IST)

விசிக ஆதரவு கொடுத்தாச்சி. விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பாரா?.. ஒரு சிக்கல் இருக்கு...

ஏற்கனவே, தவெகவுக்கு 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில் சிபிஎம் 2, சிபிஐ 2, காங்கிரஸ் 5, விசிக 2 என மொத்தம் 118 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டது. எனவே, இன்று மாலை 5 மணிக்கு விஜய் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைப்பார். ஆனால், டிடிவி தினகரனின் அமமுக எம்.எல்.ஏ தொடர்பான சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் அதை காரணம் காட்டி ஆளுநர் தனது முடிவை தள்ளிப்போட வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தங்களை ஆதரிப்பதாக ஆளுநரிடம் தவெக சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட கடிதம் போலியானது என டிடிவி தினகரன் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்திருக்கிறார். எனவே, விசிக ஆதரவு கடிதம் கொடுத்தாலும் ஆளுநர் உடனடியாக இணங்காமல் இருகக் வாய்ப்புள்ளது. ஆதரவு கடிதங்களில் போலி கையொப்பம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதால் அந்த கடிதங்களை சரி பார்க்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தலாம்.. இன்று மாலை அவர் கேரளாவுக்கு புறப்படவும் வாய்ப்பிருக்கிறது’ என அரசியல் விமர்சகர் சுமந்த் சி. ராமன் கூறியிருக்கிறார்.

அதேபோல் விடுதலை சிறுத்தை ஆதரவு கொடுத்தாலும் விஜயின் பதவியேறொஉ உடனே நடக்காது. குதிரைபேரம்நடந்திருக்கிறது. அதை தெளிவுபடுத்திய பிறகுதான் ஆளுநர் அழைப்பு இருக்கும்.. குதிரை பேரம் நடந்ததற்கான சின்ன ஆதாரம் இருந்தால் கூட நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்பதுதான் சட்டம்.. பல எம்.எல்.ஏக்கள் குற்றப் பின்னணிகளை மறைத்துள்ளனர்.. அவர்களில் யாராவது தகுதி நீக்கம் செய்தால் ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளது’ என அரசியல் விமர்சகர் மாரிதாஸ் கூறியிருக்கிறார்.

விஜய்க்கு என் ஆதரவு!. திருமாவளவன் சொல்லிட்டாரு!. அடுத்து முதல்வர்தான்!..

விஜய்க்கு என் ஆதரவு!. திருமாவளவன் சொல்லிட்டாரு!. அடுத்து முதல்வர்தான்!..நடந்து முடிந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்றாலும் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படது. எனவே, 3 முறை விஜய் ஆளுநரை சந்தித்தும் தவெந்வை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.

2 சீட் வச்சிக்கிட்டு இவங்க பண்ற அலப்பறை இருக்கே!.. திருமாவை நக்கலடித்த சனம் ஷெட்டி!..

2 சீட் வச்சிக்கிட்டு இவங்க பண்ற அலப்பறை இருக்கே!.. திருமாவை நக்கலடித்த சனம் ஷெட்டி!..நடிகர் விஜய் தவெக என்கிற அரசியல்கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார். அதன்பின் அவர் பல தனிபப்ட்ட தாக்குதல்களை சந்தித்தார். ஆனாலும், தன்னால் முடிந்தவரை சிறப்பாக செயல்பட்டார் விஜய்., அதன்காரணமாக சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரின் கட்சிக்கு மக்கள் பெருமளவு வாக்களித்தனர்.

அதிமுகவில் அதிரடி திருப்பம்: எடப்பாடி கூட்டிய கூட்டத்தில் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆப்சென்ட்!

அதிமுகவில் அதிரடி திருப்பம்: எடப்பாடி கூட்டிய கூட்டத்தில் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆப்சென்ட்!தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற கடும் போட்டிகள் நிலவி வரும் சூழலில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனிமே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்.. சீரியல் நடிகர் வெளியிட்ட வீடியோ...

இனிமே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்.. சீரியல் நடிகர் வெளியிட்ட வீடியோ...விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், ஆட்சியமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசுகிறார்.. ஏன் முடிவை அறிவிப்பதில் தாமதம்: தமிழிசை கேள்வி..!

திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசுகிறார்.. ஏன் முடிவை அறிவிப்பதில் தாமதம்: தமிழிசை கேள்வி..!தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், ஆட்சியமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் காரசாரமான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

