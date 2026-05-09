விசிக ஆதரவு கொடுத்தாச்சி. விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பாரா?.. ஒரு சிக்கல் இருக்கு...
ஏற்கனவே, தவெகவுக்கு 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில் சிபிஎம் 2, சிபிஐ 2, காங்கிரஸ் 5, விசிக 2 என மொத்தம் 118 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டது. எனவே, இன்று மாலை 5 மணிக்கு விஜய் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைப்பார். ஆனால், டிடிவி தினகரனின் அமமுக எம்.எல்.ஏ தொடர்பான சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் அதை காரணம் காட்டி ஆளுநர் தனது முடிவை தள்ளிப்போட வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தங்களை ஆதரிப்பதாக ஆளுநரிடம் தவெக சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட கடிதம் போலியானது என டிடிவி தினகரன் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்திருக்கிறார். எனவே, விசிக ஆதரவு கடிதம் கொடுத்தாலும் ஆளுநர் உடனடியாக இணங்காமல் இருகக் வாய்ப்புள்ளது. ஆதரவு கடிதங்களில் போலி கையொப்பம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதால் அந்த கடிதங்களை சரி பார்க்க வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தலாம்.. இன்று மாலை அவர் கேரளாவுக்கு புறப்படவும் வாய்ப்பிருக்கிறது’ என அரசியல் விமர்சகர் சுமந்த் சி. ராமன் கூறியிருக்கிறார்.
அதேபோல் விடுதலை சிறுத்தை ஆதரவு கொடுத்தாலும் விஜயின் பதவியேறொஉ உடனே நடக்காது. குதிரைபேரம்நடந்திருக்கிறது. அதை தெளிவுபடுத்திய பிறகுதான் ஆளுநர் அழைப்பு இருக்கும்.. குதிரை பேரம் நடந்ததற்கான சின்ன ஆதாரம் இருந்தால் கூட நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்பதுதான் சட்டம்.. பல எம்.எல்.ஏக்கள் குற்றப் பின்னணிகளை மறைத்துள்ளனர்.. அவர்களில் யாராவது தகுதி நீக்கம் செய்தால் ஆட்சி கவிழ வாய்ப்புள்ளது’ என அரசியல் விமர்சகர் மாரிதாஸ் கூறியிருக்கிறார்.