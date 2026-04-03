வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (13:23 IST)

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் சிக்கல்!.. என்னதான் பிரச்சனை?...

selva
தமிழக காங்கிரஸில் எப்போதும் கோஷ்டிப்பூசல் இருக்கிறது. அந்த கோஷ்டிப்பூசல் இப்போது வரை தீரவில்லை. காங்கிரஸ் கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தே தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேரதலை பொறுத்தவரை திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுககப்பட்டிருக்கிறது.

தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்துவிடுவது போல ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி திமுகவிடமிருந்து அதிக தொகுதிகளை காங்கிரஸ் வாங்கிக்கொண்டது. அதேநேரம், இப்போதுவரை 28 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை காங்கிரஸ் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வபெருந்தகை ‘மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் எல்லோருடனும் ஆலோசனை செய்திருக்கிறோம்..

85 சதவீத தொகுதி வேட்பாளர்கள் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் 15 சதவீத வேட்பாளர்கள்தான் மீதம் இன்னும் சில மணி நேரங்களில் முடிவு செய்து இன்று இரவோ அல்லது நாளை காலையோ முழு பட்டியலையும் வெளியிடுவோம் என நேற்று காலை கூறினார். ஆனால், இப்போது வரை தமிழக காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகவில்லை. வருகிற 6ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளாகும். அதற்குள் முடிவு செய்யப்பட்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

தவெக தலைவர் விஜய் பிரபல நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் அவர் எங்கு போனாலும் அவரை பார்க்க கூட்டம் கூடிவிடுகிறது.

நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்போது அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாரோ அப்போது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் அவர் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

மேற்கு வங்க மாநிலம் மால்தா மாவட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மீண்டும் வன்முறை வெடித்தது.

தெலங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டம் நர்சம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஸ்கேனிங் மையம் ஒன்றில் நிகழ்ந்த தவறான மருத்துவ கணிப்பு பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

