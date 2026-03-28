சனி, 28 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 28 மார்ச் 2026 (16:35 IST)

பிரேமலதாவுக்கு அல்வா!. கேட்ட 3 தொகுதிகளையும் கொடுக்காத திமுக!.. வெளியான இறுதிப் பட்டியல்...

நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிக கட்சியை துவங்கியது முதல் கலைஞர் கருணாநிதியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்துவந்தார். ஒருமுறை கூட அவர் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.
அவரின் மறைவுக்குப் பின் அவரின் மனைவி பிரேமலதா திமுகவின் பொதுச்செயலாளராக மாறினார். தற்போது பிரேமலதாவும் அவரின் மகன் விஜய பிரபாகரனும் கட்சியை வழி நடத்தி வருகிறார்கள். யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் இந்த முறை திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கிறது தேமுதிக.

20 சீட் மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுத்தால் மட்டுமே கூட்டணி என அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளுடன் பிரேமலதா பேரம் பேசினார். ஆனால், பிரேமலதா கேட்டதை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொடுக்க முன் வரவில்லை. ஆனால் ராஜ்ய சபா சீட் கொடுப்பதாக திமுக ஒத்துக்கொண்டது. அதேபோல் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தை, மதிமுக போன்ற கட்சிகளுக்கு குறைவான தொகுதிகளை கொடுத்த திமுக தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகளையும் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டது..

தற்போது தேமுதிக போட்டியிடும் தொகுதிகள் தொடர்பான விபரம் வெளியாகியுள்ளது. 10 தொகுதிகளில் விஜயகாந்த் முதலில் வெற்றி பெற்ற ரிஷிவந்தியம், பார்த்தசாரதி வெற்றிபெற்ற விருகம்பாக்கம், தனது சொந்த தொகுதியான் ஆம்பூர் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளையும் பிரேமலதா விரும்பி கேட்டிருந்தார். ஆனால் திமுக தற்போது வெளியிட்டுள்ள பட்டியலில் தேமுதிகவுக்கு அந்த 3 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்படவில்லை.

மாறாக விருதாச்சலம், விருதுநகர், தர்மபுரி, குடியாத்தம் (தனி), சேலம் மேற்கு, போளூர், பல்லாவரம், திருத்தணி, ஓமலூர், மைலம் ஆகிய தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

போர் இன்னும் சில வாரம்தான்!. வெற்றி எங்களுக்கே!.. அமெரிக்க கொக்கரிப்பு..

போர் இன்னும் சில வாரம்தான்!. வெற்றி எங்களுக்கே!.. அமெரிக்க கொக்கரிப்பு..ஈரான் அணு ஆயுத பரிசோதனை செய்வதால் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுவதாக கூறி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ஆம் தேதி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஈரான் நாட்டின் மீது தாக்குதலை நடத்த துவங்கியது.

30 பேர் செய்யும் வேலையை AI செய்யும்!.. மனிதர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்!..

30 பேர் செய்யும் வேலையை AI செய்யும்!.. மனிதர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்!..சமீபகாலமாகவே மென்பொருள் (Software) துறையில் AI என்கிற செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது.

இன்றுடன் சரியாக ஒரு மாதம்.. ஈரான் - அமெரிக்கா மோதல்.. டிரம்ப் பின்வாங்குவாரா? ஈரான் பணியுமா?

இன்றுடன் சரியாக ஒரு மாதம்.. ஈரான் - அமெரிக்கா மோதல்.. டிரம்ப் பின்வாங்குவாரா? ஈரான் பணியுமா?அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் ஈரான் மீது தாக்குதலை தொடங்கி ஒரு மாதம் நிறைவடைந்துள்ளது. பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கிய இந்த வான்வழி தாக்குதலில் ஈரானின் உயர்மட்டத் தலைவர் ஆயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்ட போதிலும், ஈரான் இன்னும் பணிந்து போகவில்லை. இந்த மோதலில் இதுவரை ஈரானில் 1,900 பேர் உட்பட மொத்தம் 4,500-க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 32 லட்சம் மக்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.

லடாக்கில் பனிச்சரிவில் புதைந்த வாகனங்கள்!.. 7 பேர் பலி!..

லடாக்கில் பனிச்சரிவில் புதைந்த வாகனங்கள்!.. 7 பேர் பலி!..மழை வெள்ளம், காட்டாறு, தீ, மண் சரிவு, புயல் போன்ற பல இயற்கை பேரழிவுகளுக்கு மனிதர்கள் அப்போது தங்களின் விலைமதிப்பில்லாத உயிர்களை பலிகொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள்.

அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் மின்னஞ்சல் முடக்கம்: ஈரானிய ஹேக்கர்கள் அதிரடி

அமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் மின்னஞ்சல் முடக்கம்: ஈரானிய ஹேக்கர்கள் அதிரடிஅமெரிக்காவின் FBI இயக்குனர் காஷ் படேலின் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் கணக்கை ஈரான் ஆதரவு ஹேக்கர்கள் ஊடுருவி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

