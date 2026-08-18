குளத்திலேயே வாழும் சிறுவனுக்கு கை கொடுத்த ஆனந்த் அம்பானி!...
உடல் எரிச்சல் காரணமாக இரவும், பகலரும் குளத்திலேயே வாழ்ந்து வந்த சிறுவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஆனந்த் அம்பானி முன்வந்திருக்கிறார்.
மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் இக்பால் தன்னுடைய உடலில் எப்போதும் எரிச்சல் இருப்பதாக கூறி கடந்த பல நாட்களாகவே ஒரு குளத்தில் இரவும் பகலும் இருந்துள்ளார். குளத்திலேயே சாப்பிடும் அவர் தனக்கு ஜின் பேய் பிடித்திருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். இதற்காக சிகிச்சை எடுத்தும் பலனில்லை எனவும் மருத்துவ செலவுக்கு அரசு உதவவேண்டும் எனவும் அவர் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
கடந்த வாரம் இக்பால் தொடர்பான செய்திகள் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியான நிலையில் இந்த சிறுவனுக்கு உதவ ஆனந்த் அம்பானி முன் வந்திருக்கிறார். சிறுவனுக்கு மும்பை ரிலையன்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையளிக்க அவர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்.
கடந்த வாரம் இக்பால் தொடர்பான செய்திகள் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியான நிலையில் இந்த சிறுவனுக்கு உதவ ஆனந்த் அம்பானி முன் வந்திருக்கிறார். சிறுவனுக்கு மும்பை ரிலையன்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையளிக்க அவர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்.