வந்தே மாதரம் பாடுவதை தடுத்தாரா சோனியா காந்தி.. டெல்லி காவல்துறையில் புகார்..
தலைநகர் தில்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையகத்தில் சுதந்திர தின விழாவின் போது தேசிய கீதம் மற்றும் வந்தே மாதரம் பாடப்பட்ட விவகாரம் தற்போது தேசிய அரசியலில் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தேசிய கொடியை ஏற்றியதை தொடர்ந்து வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது. அப்போது, பாடலின் முழு வடிவத்தையும் பாடுவதை தடுக்கும் வகையில் சோனியா காந்தி சைகை செய்ததாக பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றம் சாட்டியது. மேலும், இது தொடர்பாக சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி மீது டெல்லி காவல்துறையில் புகாரும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும், கார்கே நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டிருந்ததால் அவருக்கான நாற்காலியை ஏற்பாடு செய்யவே சோனியா காந்தி சைகை செய்தாரே தவிர, பாடலை நிறுத்த அல்ல என்று காங்கிரஸ் தரப்பு விளக்கமளித்துள்ளது. இதற்கிடையில் கோவாவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டிலும் வந்தே மாதரத்தின் முதல் இரண்டு வரிகள் மட்டுமே பாடப்பட்டது சர்ச்சையை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் பாஜகவின் புகார்களுக்கு பதிலளித்துள்ள மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மகாத்மா காந்தி, நேரு மற்றும் வாஜ்பாய் காலம் தொட்டு பாடப்பட்டு வரும் அதே முறையில்தான் தற்போதும் பாடப்படுவதாக தெரிவித்தார். குற்றம்சாட்டுபவர்கள் காந்தி, நேரு மற்றும் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்வார்களா என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Edited by Siva