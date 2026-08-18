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  4. Bhopal Teen Murdered for Testicles Worth Rs 1.2 Crore Inspired by Instagram Reel Myth
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (15:53 IST)

Testicle விற்றால் ரூ.1.2 கோடி.. இன்ஸ்டா ரீலை நம்பி 17 வயது சிறுவனை கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம்...

murder
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (15:53 IST)
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மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் வீடியோவை பார்த்து விசித்திரமான வதந்தியை நம்பி, 17 வயது சிறுவன் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பேனா மற்றும் சாவி கொத்துகளை விற்று குடும்பத்தை காப்பாற்றி வந்த ரிகான் என்ற ஏழை சிறுவன், பண ஆசை காட்டி தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளான். பிபிஏ மாணவன் ஒருவன் தான் மருத்துவர் என பொய் வேடமிட்டு, மனித விந்தகங்களை விற்றால் ரூ.1.20 கோடி வரை கிடைக்கும் என்று இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் மூலம் நண்பர்களை நம்பவைத்துள்ளான்.
 
இதனை உண்மையாக நம்பிய கும்பல், கடந்த ஆகஸ்ட் 6 அன்று நூறு ரூபாய் தருவதாக ஆசை காட்டி ரிகானை அழைத்துச் சென்று கத்தியால் குத்தி கொன்றுள்ளது. அதன்பிறகு சடலத்திலிருந்து உறுப்பை அகற்றி விநியோகிக்க முயன்றபோதுதான், அப்படி எந்தவொரு மருத்துவ ஆதாரமோ அல்லது வாடிக்கையாளரோ இல்லை என்ற உண்மை அவர்களுக்கு தெரியவந்துள்ளது. 
 
வாங்குபவர் யாரும் கிடைக்காததால் அந்த உறுப்பை குளத்தில் வீசிவிட்டு தப்பியுள்ளனர். ஆகஸ்ட் 10 அன்று அழுகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சடலத்தை அடையாளம் காண முடியாமல் திணறிய காவல்துறை, பின்னர் சிறுவனின் தாயின் புகாரையடுத்து தீவிர விசாரணை நடத்தி போலி மருத்துவர் ஜோஹேப் கான் மற்றும் ஆமீர் குரேஷி உட்பட ஐந்து பேரை கைது செய்தனர்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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