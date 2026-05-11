முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்திக்கிறார் முதல்வர் விஜய்.. நேரில் சந்திப்பது ஏன்?
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அரசியல் கலாச்சாரத்தை முன்னெடுக்கும் வகையில், இன்று பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசுகிறார்.
முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு மரியாதை நிமித்தமாக நடைபெறும் இந்த சந்திப்பு, அரசியல் அரங்கில் பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. நீண்டகாலமாக தமிழக அரசியலில் நிலவி வந்த கடுமையான மோதல் போக்குகளை களைந்து, ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் சூழலை உருவாக்கும் ஒரு முயற்சியாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சந்திப்பின் போது, தமிழகத்தின் நிதி நிலைமை, கடன் சுமை மற்றும் கடந்த ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள மக்கள் நல திட்டங்கள் குறித்து இருவரும் ஆலோசிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, அரசு நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கிய ஆலோசனைகளுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாகவும், மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு எதிர்க்கட்சியின் ஒத்துழைப்பை கோரும் விதமாகவும் இந்த உரையாடல் அமையும்.
ஜனநாயக மாண்புகளை பேணும் வகையில், ஒரு புதிய முதலமைச்சர் தனது முன்னோடியை சந்திப்பது ஆரோக்கியமான தொடக்கமாகும்.
முதலமைச்சர் விஜயின் இந்த செயல், "அரசியலில் நாகரிகம் அவசியம்" என்ற அவரது நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்வதாக அமைந்திருக்கிறது. ஏற்கனவே மு.க.ஸ்டாலின், புதிய அரசுக்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்ததுடன், நிர்வாகத் திறமை குறித்த சில அறிவுரைகளையும் வழங்கியிருந்தார்.
அதற்கு மதிப்பளிக்கும் விதமாக, நேரடியாக சந்தித்து வாழ்த்து பெறுவதுடன் மாநில முன்னேற்றம் குறித்த ஆலோசனைகளை பகிர்ந்து கொள்வது தொண்டர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி இந்த இரண்டு தலைவர்களின் சந்திப்பும் ஒரு முக்கியத் திருப்புமுனையாக அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை.
