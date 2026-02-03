செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (10:32 IST)

விஜய்க்கு சி.எம். ஆகணும்!.. மக்களை பத்திலாம் கவலை இல்லை!.. திமுக பதிலடி!...

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று தவெக மூன்றாம் ஆண்டு துவக்க விழாவில் பேசிய போது அதிமுக, திமுக இரண்டையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.. அதிமுகவை ஊழல் அடிமை கட்சி என்றும் திமுகவை தீய சக்தி என்றும் விமர்சித்தார்.. மேலும் ஒரு டபுள் என்ஜின் ஒரு டப்பா என்ஜின்.. இது இரண்டையும் விட தவெகதான் டாப் என்ஜின் என்றும் பேசியிருந்தார்..

மேலும், முதல்வர் ஸ்டாலின் நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அவரை எழுப்பி ‘நீங்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பீர்கள்?’ என்று கேட்டால் விசில் சின்னத்துக்கு என்றுதான் சொல்வார் என்றெல்லாம் பேசி தெறிக்கவிட்டார்.. மேலும் திருவள்ளுவர் தற்போது உயிரோடு இருந்திருந்தால் ‘அநீதி அராஜகம் தில்லுமுல்லு இவையெல்லாம் திமுக முதற்றே உலகு’ என குரள் எழுதியிருப்பார் என்றெல்லாம் கலாய்த்தார்..

இந்நிலையில் இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன் ‘விஜய் என்றைக்காவது மக்கள் பிரச்சினையை பேசுகின்றாரா? மக்கள் பிரச்சினைக்காக போராடி இருக்கிறாரா? முதலமைச்சராக வேண்டும் என்பதுதான் அவரின் ஒரே எண்ணம். வீட்டிற்கு ஒரு ஓட்டு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார்.. அப்படி கணக்கு பார்த்தால் இரண்டரை கோடி வாக்குகள் பெற வேண்டும்.. இதை எண்ணிப் பார்த்தாலே விஜய்க்கு எவ்வளவு பேராசை என்பது தெரிய வரும்’ என்று சொல்லியிருக்கிறார்..

தேமுதிகவை திமுக, அதிமுக கைவிட்டதா? விஜய்யும் சேர்க்கவில்லை.. என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?

தேமுதிகவை திமுக, அதிமுக கைவிட்டதா? விஜய்யும் சேர்க்கவில்லை.. என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?தமிழக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய தேமுதிக, தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலில் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளுமே தேமுதிகவை இன்னும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்காமல் மௌனம் காத்து வருகின்றன.

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரிவினவாத மனநிலை கொண்டவர்: நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு..!

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரிவினவாத மனநிலை கொண்டவர்: நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு..!தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் அண்மைக்கால உரைகள் பிரிவினைவாத மனநிலையை பிரதிபலிப்பதாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

வரியை குறைத்த டிரம்புக்கு மோடி நன்றி.. அமெரிக்காவுக்கு என்றும் இந்தியா துணை நிற்கும்..!

வரியை குறைத்த டிரம்புக்கு மோடி நன்றி.. அமெரிக்காவுக்கு என்றும் இந்தியா துணை நிற்கும்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்தியா மீதான இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக அதிரடியாக குறைப்பதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், இது இந்திய தொழிலதிபர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யிடம் விசாரணைக்கு பின் இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது சிபிஐ..!

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யிடம் விசாரணைக்கு பின் இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது சிபிஐ..!கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 2025-ல் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் நேரிட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில், தற்போது முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

இனிமே நாங்க அண்ணன் - தம்பி!. வரியை குறைச்சிட்டேன்!.. இறங்கிவந்த டிரம்ப்!...

இனிமே நாங்க அண்ணன் - தம்பி!. வரியை குறைச்சிட்டேன்!.. இறங்கிவந்த டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாக பல நாடுகளுக்கும் வரியை அதிகமாக விதித்து விதித்து விளையாடி வருகிறார்.

