செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (10:42 IST)

ஆப்பிளின் ஃபோல்டபிள் ஐபோன்.. சாம்சங் நிறுவனத்திற்கு போட்டியா? எப்போது ரிலீஸ்?

ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் சாம்சங் மற்றும் மோட்டோரோலா நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே மடிக்கக்கூடிய போன்களை அறிமுகம் செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது முதல் 'ஃபோல்டபிள் ஐபோன்' தயாரிப்பில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பிற்கு பிறகு, ஆப்பிள் தனது தனித்துவமான வடிவமைப்பில் மடிக்கக்கூடிய திரையை உருவாக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது திரையின் தரத்தில் சமரசம் செய்யாமல், மடிப்புகள் தெரியாத வகையிலான நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. மோட்டோரோலா ரேசர் போன்ற மாடலின் வடிவமைப்பில் இந்த ஐபோன் வெளிவர வாய்ப்புள்ளது. 
 
மற்ற நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே பல மடிக்கக்கூடிய போன்களை வெளியிட்டுவிட்டாலும், ஆப்பிள் மெதுவாக ஆனால் மிகவும் நேர்த்தியான மற்றும் உறுதியான ஒரு தயாரிப்பை கொண்டு வர காத்திருக்கிறது. 2026 அல்லது 2027-க்குள் இந்த தொழில்நுட்பம் சந்தைக்கு வரும் என தெரிகிறது. இது ஐபோன் பிரியர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேமுதிகவை திமுக, அதிமுக கைவிட்டதா? விஜய்யும் சேர்க்கவில்லை.. என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?

தேமுதிகவை திமுக, அதிமுக கைவிட்டதா? விஜய்யும் சேர்க்கவில்லை.. என்ன செய்ய போகிறார் பிரேமலதா?தமிழக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்கிய தேமுதிக, தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலில் பெரும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளுமே தேமுதிகவை இன்னும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்காமல் மௌனம் காத்து வருகின்றன.

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரிவினவாத மனநிலை கொண்டவர்: நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு..!

முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரிவினவாத மனநிலை கொண்டவர்: நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு..!தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் அண்மைக்கால உரைகள் பிரிவினைவாத மனநிலையை பிரதிபலிப்பதாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

வரியை குறைத்த டிரம்புக்கு மோடி நன்றி.. அமெரிக்காவுக்கு என்றும் இந்தியா துணை நிற்கும்..!

வரியை குறைத்த டிரம்புக்கு மோடி நன்றி.. அமெரிக்காவுக்கு என்றும் இந்தியா துணை நிற்கும்..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்தியா மீதான இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக அதிரடியாக குறைப்பதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், இது இந்திய தொழிலதிபர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யிடம் விசாரணைக்கு பின் இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது சிபிஐ..!

கரூர் துயர சம்பவம்.. விஜய்யிடம் விசாரணைக்கு பின் இன்று அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது சிபிஐ..!கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 2025-ல் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் நேரிட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில், தற்போது முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

இனிமே நாங்க அண்ணன் - தம்பி!. வரியை குறைச்சிட்டேன்!.. இறங்கிவந்த டிரம்ப்!...

இனிமே நாங்க அண்ணன் - தம்பி!. வரியை குறைச்சிட்டேன்!.. இறங்கிவந்த டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாக பல நாடுகளுக்கும் வரியை அதிகமாக விதித்து விதித்து விளையாடி வருகிறார்.

