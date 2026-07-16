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பாஜகவுடன் திமுக கைகோர்க்கலாம்: திருமாவளவனின் பேச்சால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு!
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் பேசிய கருத்துக்கள், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
கூட்டத்தில் பேசிய திருமாவளவன், "எதிர்காலத்தில் பாஜகவுடன் திமுக கைகோர்க்கும் நிலை வரலாம்; அல்லது ஏற்கனவே அவர்கள் கைகோர்த்து கூட இருக்கலாம்" என்று அதிரடியாக தெரிவித்தார்.
மேலும், தற்போதைய சூழலில் சனாதன சக்திகளை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற முக்கிய கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே திமுகவுடன் விசிக கூட்டணியில் நீடிப்பதாக விளக்கமளித்தார்.
பெரியார் மற்றும் அம்பேத்கர் சிந்தனைகளை முன்னெடுக்கும் திமுகவோடு இணைந்து பயணிப்பதே சனாதனத்தை எதிர்ப்பதற்கான சரியான அரசியல் நகர்வாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். அதே நேரத்தில், தமிழ்த் தேசியம் என்பதும் விசிகவின் மிக முக்கியமான கொள்கைகளில் ஒன்று என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
திமுக கூட்டணியில் இருந்துகொண்டே பாஜகவுடன் திமுக இணையலாம் என திருமாவளவன் பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சனாதன எதிர்ப்பு, தமிழ்த் தேசியம், திமுக-பாஜக உறவு என ஒரே மேடையில் அவர் அடுத்தடுத்துப் பேசிய கருத்துக்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக இருப்பதாகக் கூறி, சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் பலரும் தங்களது குழப்பங்களையும் விமர்சனங்களையும் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
பழனி கோயில் நில விவகாரம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட பதிவாளர் அதிரடி சஸ்பெண்ட்!
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குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!
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