  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. DMK Rejects Alliance Proposal with TVK, Cites Political Betrayal
Written By Webdunia

தவெக இருக்கும் கூட்டணியில் திமுக இருக்காது: திருமாவளவன் யோசனை நிராகரிப்பு...!

vijay
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (16:49 IST)
google-news
தமிழகத்தில் 'இந்தியா' கூட்டணியில் நிலவும் விரிசல் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள், தற்போது விஜய்யின் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இந்த சூழலில், கேரள மற்றும் மேற்கு வங்காள மாடலை பின்பற்றி, மாநில அரசியலில் எதிரிகளாக இருந்தாலும், தேசிய அளவில் பாஜவை எதிர்க்க திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரண்டையும் ஒரே கூட்டணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் முன்மொழிந்துள்ளார்.
 
இந்த யோசனையை காங்கிரஸ் ஆதரித்தாலும், திமுக தலைமை இதனை முற்றிலுமாக நிராகரித்துள்ளது. சமீபத்திய சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு, காங்கிரஸ் திமுகவை "புறமுதுகில் குத்திவிட்டு" தவெக உடன் கூட்டணி சேர்ந்ததாக திமுக எம்பி கணபதி பி. ராஜ்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் அரசியல் சூழல் முற்றிலும் மாறிவிட்டதால், கேரள மாடல் இங்கு எடுபடாது என்று திமுக உறுதியாகக் கருதுகிறது.
 
மேலும், திமுகவை தனது அரசியல் எதிரியாகக் கருதும் தவெகவுடன் எப்படி ஒரே கூட்டணியில் இருக்க முடியும் என்று திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
தேசிய அளவில் பாஜவை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருந்தாலும், அரசியல் துரோகத்தை மறந்துவிட்டு மீண்டும் காங்கிரஸ் மற்றும் தவெகவுடன் இணைந்து செயல்படுவதை திமுக தவிர்த்து வருகிறது. இது தமிழக எதிர்க்கட்சிகளிடையே உள்ள ஆழமான பிளவை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

12 வயது மாணவி ஆரம்பித்த ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்.. 3 நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்கள்...

12 வயது மாணவி ஆரம்பித்த ஏஐ ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்.. 3 நாடுகளில் வாடிக்கையாளர்கள்...கனடாவை சேர்ந்த 12 வயது மாணவி மனா ஜம்பாலா, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்தை தொடங்கி சாதனை படைத்துள்ளார். ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் இவர், 'வோக்ஸா' என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் கனடா, இந்தியா மற்றும் கம்போடியா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள வணிகங்களுக்கு சேவைகளை வழங்கி வருகிறார்.

தவெக இருக்கும் கூட்டணியில் திமுக இருக்காது: திருமாவளவன் யோசனை நிராகரிப்பு...!

தவெக இருக்கும் கூட்டணியில் திமுக இருக்காது: திருமாவளவன் யோசனை நிராகரிப்பு...!தமிழகத்தில் 'இந்தியா' கூட்டணியில் நிலவும் விரிசல் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் மற்றும் விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள், தற்போது விஜய்யின் தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இந்த சூழலில், கேரள மற்றும் மேற்கு வங்காள மாடலை பின்பற்றி, மாநில அரசியலில் எதிரிகளாக இருந்தாலும், தேசிய அளவில் பாஜவை எதிர்க்க திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரண்டையும் ஒரே கூட்டணியில் சேர்க்க வேண்டும் என்று விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் முன்மொழிந்துள்ளார்.

35 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாங்கிய 1000 ரூபாய் கடன்.. வட்டியுடன் சேர்த்து நண்பருக்கு கொடுத்த தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

35 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாங்கிய 1000 ரூபாய் கடன்.. வட்டியுடன் சேர்த்து நண்பருக்கு கொடுத்த தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?சுமார் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சவூதி அரேபியாவில் பணிபுரிந்தபோது, தன் நண்பர் எட்லா லச்சன்னா என்பவரிடமிருந்து இஸ்மாயில் என்பவர் 120 சவூதி ரியால்களை கடனாகப்பெற்றார். அப்போது அந்த தொகையின் மதிப்பு இந்திய ரூபாயில் சுமார் 1,000 ஆகும். காலப்போக்கில் இருவரும் தொடர்பை இழந்தாலும், அந்த நன்றிக்கடனை இஸ்மாயில் மறக்கவில்லை.

அவனுக்கு ஒன்னும் தெரியாது!... மீண்டும் விஜயை அட்டாக் பண்ணிய அனிதா ராதார்கிருஷ்ணன்..

அவனுக்கு ஒன்னும் தெரியாது!... மீண்டும் விஜயை அட்டாக் பண்ணிய அனிதா ராதார்கிருஷ்ணன்..திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா கிருஷ்ணன் தொடர்ந்து தவெக அரசையும், முதலமைச்சர் விஜயையும் மிகவும் அவதூறாகவும், தரக்குறைவாகவும் பேசி வருகிறார்.

வணிக கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. கப்பலில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்பு..ஒருவரை காணவில்லை...

வணிக கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. கப்பலில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்பு..ஒருவரை காணவில்லை...ஓமன் கடற்கரை அருகே ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் 'ஜிஎஃப்எஸ் கேலக்ஸி' என்ற வணிக கப்பல் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில், அதில் இருந்த 11 இந்தியர்களில் 10 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர், ஒருவர் காணாமல் போயுள்ளார். இந்த தாக்குதலைக் கண்டித்துள்ள இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், காணாமல் போன இந்தியரை கண்டறிய ஓமன் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளது.