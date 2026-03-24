செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026 (13:01 IST)

ஒருத்தருக்கு இவ்ளோதான் சரக்கு விக்கணும்!. டாஸ்மாக்கில் கட்டுப்பாடு!...

தமிழகத்தில் மதுபான கடைகளை டாஸ்மார்க் நிறுவனம் என்கிற பெயரில் தமிழக அரசே நடத்தி வருகிறது. இந்த டாஸ்மாக்கில் பல கோடி வருமானம் அரசுக்கு வருவதால் அதை தனியார் மயமாக்கும் எண்ணத்தை அரசு கைவிட்டு விட்டது.

டாஸ்மாக்கால் பல குற்றங்கள் நடக்கிறது. பலரும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழக்கிறார்கள். எனவே, மதுபானக்கடைகளை இழுத்து மூட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும், பொதுமக்களும் கோரிக்கை வைத்தாலும் அரசு அதை கண்டு கொள்வதில்லை. ஒரு பக்கம் டாஸ்மார்க்கில் பல ஊழல்களும் நடப்பதாக அடிக்கடி செய்திகளும் வெளியாவதுண்டு..

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் டாஸ்மாக்கில் பல கட்டுப்பாடுகள் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே தேர்தல் ஆணையம் சில கட்டப்பாடுகளை விதித்தது. இந்நிலையில், புதிய கட்டுப்பாட்டை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது.

அதன்படி ஒரு தனி நபருக்கு அதிகபட்சம் 4.5 லிட்டர் வரை மட்டுமே மதுபானம் கொடுக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக 7.8 லிட்டர் பீர், 9 லிட்டர் ஒயின் மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும். ஒரு நபருக்கு அதிகபட்சம் 12 பீர் மட்டுமே விற்கலாம். தனி நபர்களுக்கு மொத்தமாக விற்பனை செய்வது சட்டவிரோதம்’ என டாஸ்மார்க் நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமுலில் இருக்கும் வரை டாஸ்மாக்கில் மது விற்பனைக்கு கட்டுப்பாடு தொடரும்.

துரந்தர் 2-வால் பாகிஸ்தானில் பீதி!.. தெருதெருவாக உளவாளிகளை தேடும் போலீஸ்!...

துரந்தர் 2-வால் பாகிஸ்தானில் பீதி!.. தெருதெருவாக உளவாளிகளை தேடும் போலீஸ்!...பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தோர் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்து ஏற்கனவே வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் 1350 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்ததால் இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கினார்கள்.

தனித்து களமிறங்கும் விடுதலை சிறுத்தை!.. திருமாவளவன் வெளியிட்ட அறிக்கை!..

தனித்து களமிறங்கும் விடுதலை சிறுத்தை!.. திருமாவளவன் வெளியிட்ட அறிக்கை!..விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கடந்த பல தேர்தல்களில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக 10 தொகுதிகளை கேட்கிறது விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி.

போர் நின்றாலும் தங்கம் விலை உயரவில்லை.. இன்றும் சரிவு.. சென்னை நிலவரம்..!

போர் நின்றாலும் தங்கம் விலை உயரவில்லை.. இன்றும் சரிவு.. சென்னை நிலவரம்..!சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக சரிந்து கொண்டே வந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் இன்று மேலும் அதிரடியாக சரிந்துள்ளன.

டிரம்ப் அறிவித்த போர் நிறுத்தம் எதிரொலி: இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றம்..!

டிரம்ப் அறிவித்த போர் நிறுத்தம் எதிரொலி: இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றம்..!அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் பதற்றம் தற்காலிகமாக தணிந்ததை தொடர்ந்து, இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று பெரும் எழுச்சியுடன் தொடங்கின.

14.2 கிலோ சிலிண்டருக்கு பதில் இனிமேல் 10 கிலோ சிலிண்டர் தானா? பொதுமக்கள் அதிருப்தி?

14.2 கிலோ சிலிண்டருக்கு பதில் இனிமேல் 10 கிலோ சிலிண்டர் தானா? பொதுமக்கள் அதிருப்தி?மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் போர்ச்சூழல் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக எரிவாயு கொண்டு வருவதில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக, இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால், வழக்கமான 14.2 கிலோ எடையுள்ள சிலிண்டர்களுக்குப் பதிலாக 10 கிலோ எரிவாயுவை மட்டும் நிரப்பி விநியோகம் செய்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

