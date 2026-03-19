வியாழன், 19 மார்ச் 2026
Last Modified: வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (15:16 IST)

சங்கீதாவால் விஜய்க்கு வரப்போகும் சிக்கல்!.. வேட்புமனு ரிஜெக்ட் ஆகுமா?...

நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா சில நாட்களுக்கு முன்பு விஜயிடமிருந்து விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை நாடினார். இந்த விஷயம் அரசியல் வட்டாரத்திலும், விஜயின் ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதோடு விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி அதிர்ச்சி கொடுத்தார் சங்கீதா. இது நடந்து நாட்களிலேயே விஜய் நடிகை திரிஷா அழைத்துக்கொண்டு திருமணத்திற்கு சென்றார். எனவே சங்கீதா கூறிய அந்த நடிகை திரிஷாதான் என பலரும் நம்பினார்கள்..

இதைத்தொடர்ந்து,  விஜயின் அரசியல் வாழ்க்கை பாதிக்கும் என்ன பல அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள். குறிப்பாக பெண்களின் ஓட்டுக்களை விஜய் இழப்பார் என சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம், சங்கீதாவால் விஜயின் வேட்பு மனுவில் சிக்கல் வரும் என சொல்லப்படுகிறது.

அதாவது விஜய்யும் சங்கீதாவும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தாலும் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக விவாகரத்து பெறவில்லை.. எனவே விஜய் தனது மனைவியின் மனுவின் சொத்து விவரங்களை வேட்புமனுவில் குறிப்பிட வேண்டும். ஆனால் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு இருப்பதால் சங்கீதா பற்றிய விவரங்களை குறிப்பிடுவதில் குழப்பம் ஏற்படும்.. மனுவில் குளறுபடி ஏற்பட்டால் வேட்புமனுவை தள்ளுபடி செய்யும் நிலை ஏற்படும்.  விஜய் இதை எப்படி சமாளிக்கப்போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்த சில நாட்களில் விஜய் நடிகை திரிஷாவை அழைத்துக்கொண்டு திருமணத்திற்கு வந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்கட்சியின் நிர்வாகி ரஞ்சனா நாச்சியார் தவெகவிலிருந்து விலகினார்.

சுமார் 60 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டெதிஸ் கடலில் உருவான நுண்ணுயிரிகள், காலப்போக்கில் புதைபடிவங்களாக மாறி உலகின் மிகப்பெரிய கச்சா எண்ணெய் ஆதாரமாக உருவெடுத்தன.

ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையேயான போர் தற்போது எரிசக்தி ஆதாரங்களை இலக்கு வைக்கும் அபாயகரமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சவுதி அரேபியாவின் யான்பு துறைமுகத்தில் உள்ள அராம்கோ நிறுவனத்தின் சாம்ரெஃப் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை வான்வழித் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது.

கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 27ம் தேதி மாதம் தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

