  4. Surprise at Swearing-in: CM Vijay Greets OPS While Overlooking EPS in Assembly
Last Updated : Monday, 11 May 2026 (15:34 IST)

பதவியேற்பு விழா: எடப்பாடியாரை கண்டுகொள்ளாத முதல்வர் விஜய்.. ஓபிஎஸ்க்கு வணக்கம் சொன்ன ஆச்சரியம்..!

தமிழக சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற புதிய எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவில், அரசியல் களம் வியக்கும் வகையிலான சில சுவாரசியமான சந்திப்புகள் அரங்கேறின. 
 
குறிப்பாக,  அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்க வந்தபோது, அவர் முதல்வரை பார்த்து கும்பிட்டபோதும் அவரை முதலமைச்சர் விஜய் பெரிதாக கண்டுகொள்ளாமல் கடந்து சென்றது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. அதே சமயம்,  ஓ. பன்னீர்செல்வம் பதவியேற்க வந்தபோது, முதலமைச்சர் விஜய் முகமலர்ச்சியுடன் கைகூப்பி வணக்கம் சொன்னது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
 
இந்த செயல் வெறும் தற்செயலானது தானா அல்லது திட்டமிடப்பட்ட அரசியல் சமிக்ஞையா என பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதித்து வருகின்றனர். எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இதற்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் இந்த மரியாதையை நெகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றுள்ளனர். 
 
சபை மரபுகளைத் தாண்டி, தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் பதவியேற்பு விழாவிலும் எதிரொலித்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. எது எப்படியோ, முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த "வணக்கம்" அரசியல் அரங்கில் ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
 
