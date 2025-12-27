சனி, 27 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (16:04 IST)

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் நேருக்கு நேர் மோத தயார்.. ஈபிஎஸ் விடுத்த சவால்..!

Edappadi vs Stalin
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் விடுத்த சவாலை ஏற்று, அவருடன் ஒரே மேடையில் நேருக்கு நேர் விவாதிக்கத் தயார் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடி சவால் விடுத்துள்ளார். 
 
"திமுக ஆட்சியின் சாதனைகள் போன்று அதிமுகவுக்கு இருக்கிறதா?" என்று முதல்வர் கேள்வி எழுப்பியிருந்த நிலையில், அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளத்தில் காரசாரமான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களுக்கு திமுக அரசு 'ஸ்டிக்கர்' ஒட்டுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள அவர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டமே அதிமுக ஆட்சியில் தான் உருவாக்கப்பட்டது என்பதையும், அங்குள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அதிமுகவின் சாதனை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், அரசு ஊழியர்கள் முதல் ஆசிரியர்கள் வரை அனைவரும் வீதியில் இறங்கி போராடும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
 
மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள லேப்டாப் மற்றும் ஏஐ சந்தா தொடர்பான அறிவிப்புகளை "ஏமாற்று வேலை" என்று குறிப்பிட்ட ஈபிஎஸ், பல ஆண்டுகளாக தான் விடுத்து வரும் "நேருக்கு நேர் விவாதம்" என்ற சவாலை முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏற்க தயாரா என்று மீண்டும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
அதிமுக ஆட்சி குறித்த எந்த கேள்விக்கும் பதிலளிக்க தான் தயார் என்றும், அதேபோல் திமுக ஆட்சி குறித்த தனது கேள்விகளுக்கு முதல்வர் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அந்த பதிவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? இன்றும் நாளையும் மிஸ் செய்துவிட வேண்டாம்.. அடுத்த வாய்ப்பு ஜனவரி 3,4..

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? இன்றும் நாளையும் மிஸ் செய்துவிட வேண்டாம்.. அடுத்த வாய்ப்பு ஜனவரி 3,4..தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணிகளின் முதல் கட்டமாக, அண்மையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. .

தட்கல் மட்டுமல்ல.. பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் ஆதார் கட்டாயம்: இந்தியன் ரயில்வே

தட்கல் மட்டுமல்ல.. பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் ஆதார் கட்டாயம்: இந்தியன் ரயில்வேரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவரவும், போலி ஏஜெண்டுகளின் ஆதிக்கத்தை தடுக்கவும் ஐஆர்சிடிசி புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனி 60 நாட்களுக்கு முன்பாக செய்யப்படும் முன்பதிவுகளுக்கு ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு இந்த விதிமுறை அமலில் உள்ள நிலையில், தற்போது இது பொதுவான முன்பதிவுகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்தில் குடியுரிமை.. இந்தியாவில் அரசு வேலை.. பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

இங்கிலாந்தில் குடியுரிமை.. இந்தியாவில் அரசு வேலை.. பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆசம்கரை சேர்ந்த மௌலானா சம்சுல் ஹூடா கான் என்பவர், இங்கிலாந்து குடியுரிமை பெற்ற பின்னரும் இந்திய அரசுப்பணியில் நீடித்து ஊதியம் பெற்று வந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு: திரைமறைவில் நடக்கும் சீட் கணக்குகள்!

அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு: திரைமறைவில் நடக்கும் சீட் கணக்குகள்!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அதிமுக - பாஜக இடையிலான தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

