திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (12:24 IST)

உதயநிதி என்னை விட டேஞ்சர்!.. மேடையில் தெறிக்கவிட்ட ஸ்டாலின்..

திருவண்ணாமலையில் நடந்த திமுக இளைஞரணி வடக்கு மண்டல நிர்வாகிகள் சந்திப்பில் முதல்வர், துணை முதல்வர் உதயநிதி, துரைமுருகன், ஆ ராசா உள்ளிட்ட பல திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அந்த விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
 
கட்சிக்கு என்ன தேவை என்பதை புரிந்து செயல்பட்டு வருகிறார் உதயநிதி. லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை கட்சியில் சேர்த்திருக்கிறார். கொள்கை ரீதியாக வலுவாக்க பல பாசறை கூட்டங்களையும் அவர் நடத்தி இருக்கிறார். அவருக்கு என் பாராட்டு.
 
உதயநிதி ஸ்டாலின் மிகவும் ஆபத்தானவர் என எதிரிகள் புலம்புகிறார்கள். ஆனால் தம்பி உதயநிதி தனது பொறுப்பை உணர்ந்து பவர்ஃபுல்லாக செயல்பட்டு வருகிறார். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் இறங்கி அடிக்கிறார். 
சமீபத்தில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா ‘பீகாரை முடித்துவிட்டோம்.. அடுத்து எங்கள் இலக்கு தமிழ்நாடு’ என்று சொல்லி இருக்கிறார்.
 
எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எத்தனை பேரை கூட்டி வந்தாலும் நீங்கள் நினைப்பது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது.. ஏனெனில் இது தமிழ்நாடு.. அன்போடு வந்தால் அரவணைப்போம்.. ஆணவத்தோடு வந்தால் அடிபணிய மாட்டோம்.. எதிர்த்து நிற்போம்’ என்று பேசியிருக்கிறார் முதல்வர்.

யாருடன் கூட்டணி? முடிவை பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி அறிவிப்பேன்: டிடிவி தினகரன்

யாருடன் கூட்டணி? முடிவை பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி அறிவிப்பேன்: டிடிவி தினகரன்அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், வரவிருக்கும் தேர்தலுக்கான கூட்டணி இறுதி முடிவை எடுப்பதற்கு பிப்ரவரி மாதம் வரை கால அவகாசம் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

ரூ.1000 விலை மாதாந்திர பாஸ் கட்டணம் குறைப்பு.. சென்னை போக்குவரத்து ஆணையம் அறிவிப்பு..!

ரூ.1000 விலை மாதாந்திர பாஸ் கட்டணம் குறைப்பு.. சென்னை போக்குவரத்து ஆணையம் அறிவிப்பு..!சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் மாதாந்திர பயணச்சீட்டுகளின் விலையில் அதிரடியான குறைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சென்னை ஒருங்கினைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

இன்று முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

இன்று முதல் தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை.. சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் இன்று முதல் டிசம்பர் 20-ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

மக்கள் பிரச்சனையை விட மெஸ்ஸி வருகை பெரியதா? ராகுல் காந்திக்கு மத்திய அமைச்சர் கண்டனம்..!

மக்கள் பிரச்சனையை விட மெஸ்ஸி வருகை பெரியதா? ராகுல் காந்திக்கு மத்திய அமைச்சர் கண்டனம்..!மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தெலங்கானா மக்களின் கவலைகளை விட, கால்பந்து நட்சத்திர வீரர் ஒருவருக்கே முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் பண்டி சஞ்சய் குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

அமித்ஷாவிடம் 65 தொகுதிகள் கொண்ட பட்டியல்.. நயினார் நாகேந்திரன் அளித்தாரா?

அமித்ஷாவிடம் 65 தொகுதிகள் கொண்ட பட்டியல்.. நயினார் நாகேந்திரன் அளித்தாரா?தமிழகத்தில் பாஜக - அதிமுக கூட்டணி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக அதிமுகவிடமிருந்து 65 தொகுதிகள் கேட்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

