புதன், 10 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தயாரிக்கும் 40 திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்கள்.. உதயநிதி முன் அறிமுக நிகழ்ச்சி..!

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தயாரிக்கும் 40 திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்கள்.. உதயநிதி முன் அறிமுக நிகழ்ச்சி..!
தென்னிந்திய மொழிகளில் ஜியோ தற்போது கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும், இந்நிறுவனம் தமிழ் உட்பட தென்னிந்திய மொழிகளில் 40 திரைப்படங்கள் மற்றும் சில வெப்தொடர்களை தயாரிக்க உள்ள நிலையில் இதற்கான அறிமுக நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
 
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர் சாமிநாதன் மற்றும் கமல்ஹாசன், மோகன்லால், நாகார்ஜுனா, விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் இந்த அறிமுக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.
 
இந்த நிகழ்ச்சியில் கமல்ஹாசன் பேசும்போது, "ஸ்க்விட் கேம் உலகம் முழுவதும் பல கோடி பேரால் பார்க்கப்பட்டது. சினிமாவிற்கு மொழி தேவையில்லை. தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் ஒரு கலைஞனால் யாரையும் எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது" என்றும் கூறினார்.
 
மேலும், ஹாட்ஸ்டாரின் இந்த முயற்சிக்குத் தனது வாழ்த்துகள் என்றும் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
 
தென்னிந்திய மொழிகளுக்கு முக்கிய கவனம் கொடுத்து ஹாட்ஸ்டார் பல திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப்தொடர்களை தயாரிக்க இருப்பது ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Siva

16 வருடங்களுக்கு பின் உருவாகும் '3 இடியட்ஸ் 2'.. அமீர்கான், கரீனா கபூர், மாதவன் நடிக்கிறார்களா?

16 வருடங்களுக்கு பின் உருவாகும் '3 இடியட்ஸ் 2'.. அமீர்கான், கரீனா கபூர், மாதவன் நடிக்கிறார்களா?திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ராஜ்குமார் ஹிரானி மற்றும் நடிகர் அமீர் கான் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிப்பதாக அறிவித்த தாதா சாகேப் பால்கே வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தின் பணிகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். கதை திருப்தி அளிக்காததால், இருவரும் தற்போது தங்களுடைய கவனத்தை பிரபலமான படமான '3 இடியட்ஸ்' திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் மீது திருப்பியுள்ளனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 8 போட்டியாளர்கள் மீண்டும் சந்திப்பு: என்றும் தொடரும் நட்பு!

பிக் பாஸ் சீசன் 8 போட்டியாளர்கள் மீண்டும் சந்திப்பு: என்றும் தொடரும் நட்பு!நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போட்டியாளர்கள், நிகழ்ச்சிக்கு பிறகும் தங்கள் நட்பை தொடர்ந்து வருகின்றனர். இந்த சீசன் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதற்கு போட்டியாளர்களின் சிறப்பான பங்களிப்பும் ஒரு காரணம்.

பிக் பாஸ் புகழ் ஜூலிக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகன் யார்?

பிக் பாஸ் புகழ் ஜூலிக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம்.. மணமகன் யார்?ரியாலிட்டி ஷோவான பிக் பாஸ் மூலம் பிரபலமான நடிகை ஜூலிக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்துள்ளது. விரைவில் அவர் திருமண பந்தத்தில் இணைய இருக்கிறார்.

’படையப்பா’ 2ஆம் பாகம் வரும்.. டைட்டில் இதுதான்.. ரஜினிகாந்த் கொடுத்த தகவல்..!

’படையப்பா’ 2ஆம் பாகம் வரும்.. டைட்டில் இதுதான்.. ரஜினிகாந்த் கொடுத்த தகவல்..!சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 'படையப்பா' திரைப்படம் 1999 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது. 26 வருடங்கள் கழித்து, ரஜினியின் பிறந்தநாளான டிசம்பர் 12ஆம் தேதி இந்தப் படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு காண உள்ளது.

மனசு கஷ்டப்பட்டுத்தான் போயிருக்காரு.. ஏவிஎம் சரவணன் மறைவிற்கு காரணம்

மனசு கஷ்டப்பட்டுத்தான் போயிருக்காரு.. ஏவிஎம் சரவணன் மறைவிற்கு காரணம்சமீபத்தில் தான் பழம்பெரும் தயாரிப்பாளர் ஏ வி எம் சரவணன் காலமானார். அந்த செய்தி திரையுலகினருக்கு ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியை தந்தது. 86 வயதான ஏ வி எம் சரவணன் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார் என தகவல் வெளியானது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com