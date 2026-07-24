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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (20:01 IST)

டெல்லியில் போராடும் மாணவர்கள்!. ரூ.67,734க்கு பீட்சா அனுப்பிய இளைஞர்!.. நெகிழ்ச்சி செய்தி!..

neet protest
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (20:02 IST)
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நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வியமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை முன்வைத்து கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் கட்சியினர் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக போராட்டம் நடந்து வரும் நிலையில் தற்போது அங்கு போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. இன்று மதியம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தள கட்சியை சேர்ந்த 2 நிர்வாகிகளுடன் மத்திய அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள். அப்போது தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை அவர்கள் முன் வைத்ததாக தெரிகிறது. அதற்கு மத்திய அரசு ஒருநாள் அவகாசம் கேட்டிருக்கிறது.

ஒருபக்கம் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் மாணவர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை பலரும் ஆன்லைன் மூலம் ஆர்டர் செய்து அனுப்பி வருகிறார்கள். வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் பலரும் போராட்டக்காரர்களுக்கு Swiggy, zomato மூலம் உணவுகளை ஆர்டர் செய்து அனுப்புகிறார்கள். யார் அனுப்பியது என்றே தெரியாததால் போராட்டக்காரர்கள் வீடியோ மூலம் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான் நாகலாந்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் மற்றும் கவிஞர் Zha Lhou ஒருவர் டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 67,734 ரூபாய் மதிப்புள்ள 150 டோமினோ பீட்சாக்களை ஆர்டர் செய்து அனுப்பியிருக்கிறார். 2 ஆயிரம்  கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அவர் இருந்தாலும் போராடும் மாணவர்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவியை செய்துள்ளதாக அவர் சமூக வலைத்தளங்களில் குறிப்பிட்டார். மேலும் உணவு டெலிவரி செயலிகள் மூலம் டெல்லியில் போராடும் மாணவர்களுக்கு பலரும் உணவளிக்குமாறும் அவர் கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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