  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Tragic Death of Saudi Prince Abdullah in London Hotel Unveiled by Inquest
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (16:42 IST)

லண்டன் ஓட்டலில் மர்மமாக உயிரிழந்த சவுதி இளவரசர்.. 8 மாதம் கழித்து வந்த பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்..

சவுதி இளவரசர்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (16:42 IST)
google-news
லண்டனில் உள்ள பிரபல மேரியட் ஹோட்டலில் சவுதி இளவரசர் அப்துல்லா பின் ஃபஹத் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 25 அன்று மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். அவரது மரணம் தொடர்பான பிரேத பரிசோதனை மற்றும்  விசாரணை முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.
 
ஹோட்டல் அறையின் குளியலறையில் மயங்கிக்கிடந்த இளவரசரை ஹோட்டல் ஊழியர் கண்டுபிடித்து அவசர உதவிக்கு அழைத்துள்ளார். இருப்பினும், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின்படி, அவரது உடலில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட மூன்று மடங்கு அதிக மது அருந்தியிருந்தது தெரியவந்துள்ளது. 
 
மேலும், ஆபத்தான அளவில் ஜி.எச்.பி  போதைப்பொருள், கானபியா மற்றும் ஜானக்ஸ்  போன்ற மாத்திரைகளும் கலந்திருந்தன. இந்த நச்சுப் பொருட்களின் அதிவேக கலவையே அவரது திடீர் மாரடைப்புக்குக் காரணம் என மருத்துவ அறிக்கை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
இதற்கு முன் அவர் மது மற்றும் மருந்து அடிமைத்தனத்துக்காக லண்டனில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பெற்றுள்ளார் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. எனினும், அவர் தற்கொலை செய்துகொள்ளவில்லை என்றும், இது ஒரு எதிர்பாராத விபத்து மரணம் என்றும் உதவி coroner ஜீன் ஹார்க்கின் தீர்ப்பளித்துள்ளார். சவுதி அரச குடும்பத்தினர் அவரது மறைவை உறுதிசெய்து, இறுதிச்சடங்குகளை நடத்தினர்.
 
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
சினிமா பாத்து சீன் போடுறது இல்ல ஆட்சி!.. தவெகவை விளாசிய பிரேமலதா!..

நீட் வினாத்தாள் கசிவில் ஈடுபட்டால் 10 ஆண்டுகள் சிறை.. ரூ.10 கோடி அபராதம்: பிரதமர் மோடி

நீட் வினாத்தாள் கசிவில் ஈடுபட்டால் 10 ஆண்டுகள் சிறை.. ரூ.10 கோடி அபராதம்: பிரதமர் மோடிநீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடு விவகாரங்களுக்கு எதிராக மத்திய அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உத்தரவை தொடர்ந்து, 'பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகளை தடுத்தல்) சட்டம், 2024'-ல் அதிரடியான திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இன்னொரு அதிமுக விக்கெட் விழுந்தது.. சிங்கை ராமச்சந்திரன் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிப்பு..!

இன்னொரு அதிமுக விக்கெட் விழுந்தது.. சிங்கை ராமச்சந்திரன் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவிப்பு..!அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகியும், மாணவரணி செயலாளரும், தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவருமாக செயல்பட்டு வந்த சிங்கை ராமச்சந்திரன், கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

இனி பிளிகார்டில் சாப்பாடும் கிடைக்கும்.. தனி செயலி அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக தகவல்...!

இனி பிளிகார்டில் சாப்பாடும் கிடைக்கும்.. தனி செயலி அறிமுகம் செய்யவுள்ளதாக தகவல்...!உலகின் முன்னணி இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான ஃபிளிப்கார்ட், தற்போது உணவு விநியோக துறையிலும் காலடி எடுத்து வைக்கிறது. இந்நிறுவனத்தின் குழும தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஒரு முன்னோட்ட திட்டமாக உணவு விநியோகத் துறையில் களமிறங்குவதை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

நண்பர்கள் கிண்டல்!.. 10 லட்சம் செலவு பண்ணி தாடி மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த நபர்!...

நண்பர்கள் கிண்டல்!.. 10 லட்சம் செலவு பண்ணி தாடி மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்த நபர்!...ஆண்களுக்கு தாடி என்பது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. அதே நேரம் தாடியை வைத்து கொள்வதும், வைக்காமல் இருப்பதும் அவரவரின் சொந்த விருப்பமாகவும் இருக்கிறது.

Swiggy, Zomato மூலம் வரும் இலவச உணவுகள்!.. டெல்லி போராட்டத்தில் மனித நேயம்!..

Swiggy, Zomato மூலம் வரும் இலவச உணவுகள்!.. டெல்லி போராட்டத்தில் மனித நேயம்!..நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா தளம் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும், மாணவர்களும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தன் மந்தரில் கடந்த சில நாட்களாகவே போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.