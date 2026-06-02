Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (21:28 IST)

ஆட்சியமைப்பது பற்றி ஸ்டாலின் சொன்னது இதுதான்!.. மார்க்சிஸ்ட் சண்முகம் பேட்டி!..

நடந்த முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கு 108 தொகுதிகளும், திமுகவுக்கு 74 தொகுதிகளும் கிடைத்தன. அதிமுகவுக்கு 47 தொகுதிகள் கிடைத்தது. எனவே, அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி என்கிற அடிப்படையில் தவெக ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்தது. திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்தது.

ஆனால், தவெக ஆட்சியமைவதை தடுப்பதற்காக திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்ததாக செய்திகள் வெளியானது. முதல்வராக திருமாவளவன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோரை முன்னிறுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாக செய்திகள் வெளியானது. இதை சிவி சண்முகம், திருமாவளவன் ஆகியோர் வெளியே சொல்லிவிட்டனர். அதோடு, திமுகவின் இந்த முடிவை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஏற்கவில்லை என சொல்லப்பட்டது.

இதை கையிலெடுத்த தவெக திமுகவை விமர்சனம் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பே.சண்முகம் ‘விஜயால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாமல் போயிருந்தால் அடுத்த வாய்ப்பு திமுகவுக்கு உள்ளது. மூன்றாவதாக அதிமுகவுக்கு செல்லும்.. சட்டப்படி அப்படித்தான் அழைக்க முடியும். ஒருவேளை விஜயால் ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் போனால் அந்த வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தலாம் என்று திமுக யோசித்திருக்கலாம்.. முக ஸ்டாலினும் எங்களிடம் இதைத்தான் கூறினார்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

அண்ணா. கருணாநிதி போன்ற கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் துவங்கிய கட்சிதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்.

தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கத் துடிக்கும் இளைஞர்களின் மத்தியில், அண்ணாமலை தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது ஒரு மாபெரும் விவாதமாக உருவெடுத்துள்ளது.

தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா திடீரென அவசரமாக டெல்லிக்கு அழைத்து இருப்பதாக வெளியாகியிருக்கும் தகவல் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வருகிற ஜூன் 8ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறவிருக்கும் இந்தியா கூட்டணியின் மிக முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றி கழகம் பங்கேற்கக்கூடும் என்ற புதிய அரசியல் தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று திருச்சிக்கு சென்றார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் அவருக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி சொல்ல வருவதற்காக தவெக சார்பில் இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.