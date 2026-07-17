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மருத்துவமனையில் படுத்துக்கிட்டே கில்லி படம் பார்க்கும் வசதி.. துவங்கி வைத்த அமைச்சர்!..
arunraj
தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அக்கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.
தவெக வேட்பாளர்கள் முதல் தேர்தலிலேயே போட்டியிட்டு எம்.எல்.ஏ மற்றும் அமைச்சர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளும் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. குறிப்பாக தமிழக அரசு துறைகளில் லஞ்சம், ஊழலை ஒழிக்கும் முயற்சியில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டிருப்பதாக தமிழக முதல்வரும் அமைச்சர்களும் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.
சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மையத்தை தொடங்கி வைத்தார். 2 மணி நேரம் சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் படுத்துக்கொண்டே டிவி பார்க்கும் வசதியை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இன்று முதல் நாள் என்பதால் முதல்வர் விஜய் நடித்த கில்லி படம் திரையிடப்பட்டது..