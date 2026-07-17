  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. minister arunraj inagurated new treatment
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (16:41 IST)

மருத்துவமனையில் படுத்துக்கிட்டே கில்லி படம் பார்க்கும் வசதி.. துவங்கி வைத்த அமைச்சர்!..

arunraj
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (16:45 IST)
google-news
arunraj

தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அக்கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

தவெக வேட்பாளர்கள் முதல் தேர்தலிலேயே போட்டியிட்டு எம்.எல்.ஏ மற்றும் அமைச்சர்களாக மாறியிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளும் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. குறிப்பாக தமிழக அரசு துறைகளில் லஞ்சம், ஊழலை ஒழிக்கும் முயற்சியில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டிருப்பதாக தமிழக முதல்வரும் அமைச்சர்களும் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் இன்று சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மையத்தை தொடங்கி வைத்தார். 2 மணி நேரம் சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் படுத்துக்கொண்டே டிவி பார்க்கும் வசதியை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இன்று முதல் நாள் என்பதால் முதல்வர் விஜய் நடித்த கில்லி படம் திரையிடப்பட்டது..
About Writer
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் தண்டனை.. புதிய மசோதா தாக்கல்?

வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் தண்டனை.. புதிய மசோதா தாக்கல்?வரும் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் ஐந்து முக்கிய மசோதாக்களைத் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் மிக முக்கியமானதாக, தேசியப் பாடலான 'வந்தே மாதரம்' பாடலை வேண்டுமென்றே அவமதிப்பவர்களுக்குத் தண்டனை வழங்கும் மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

பழனி கோவில் நில விவகாரம்: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளருக்கு முன்ஜாமீன்...!

பழனி கோவில் நில விவகாரம்: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளருக்கு முன்ஜாமீன்...!பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில் நிர்வாகத்திற்குச் சொந்தமான சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை, முறைகேடாக பதிவு செய்த விவகாரத்தில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்த சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

தவெகவில் இணைந்த காங்கிரஸ் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர்

தவெகவில் இணைந்த காங்கிரஸ் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர்தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான நகர்வுகள் நடந்து வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளரும், மூத்த நிர்வாகியுமான

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை பதிவு செய்தார் முதல்வர் விஜய்... பதிவு வைரல்..

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை பதிவு செய்தார் முதல்வர் விஜய்... பதிவு வைரல்..மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை தமிழக முதல்வர் விஜய் பதிவு செய்துள்ள சமூக வலைத்தள பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது..

மருத்துவமனையில் படுத்துக்கிட்டே கில்லி படம் பார்க்கும் வசதி.. துவங்கி வைத்த அமைச்சர்!..

மருத்துவமனையில் படுத்துக்கிட்டே கில்லி படம் பார்க்கும் வசதி.. துவங்கி வைத்த அமைச்சர்!..தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.