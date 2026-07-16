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குறை சொல்பவர்களுக்கு காலம் பதில் சொல்லும்!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக வரலட்சுமி சரத்குமார்!...
திரைத் துறையில் நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய். ஏற்கனவே திரைத்துறையில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த வரிசையில் விஜயும் சேர்ந்துள்ளார்.
இது திரையுலகில் பலருக்கும் நம்பிக்கையும், மகிழ்ச்சியையும் கொடுத்திருக்கிறது.
எனவே பலரும் நேரில் சென்று முதல்வர் விஜய்க்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் அதிமுக, திமுக போன்ற எதிர்கட்சிகள் தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தும் வருகின்றன..
இந்நிலையில் முதல்வர் விஜய் பற்றி ஊடகம் ஒன்றில் கருத்து தெரிவித்த நடிகை வரலட்சுமி ‘ஒருவரை விமர்சிப்பது மிகவும் சுலபம்.. ஆனால் முதல் முயற்சியிலே முதல்வராக வருவதற்கு துணிச்சலும் மக்களின் பேராதவரும் தேவை. அது விஜய்க்கு இருக்கிறது. நான் எப்போதுமே ஒரு விஜயின் தீவிர ரசிகைதான். அது ஒருபோதும் மாறாது.. சர்க்கார் படத்தில் நடித்த போதே விஜயின் அரசியல் பயணம் பற்றி எனக்கு தெரியும்.. முதல்வர் விஜயின் தலைமையில் கீழ் தமிழகம் பெரிய வளர்ச்சியை சந்திக்கும்.. குறை கூறுபவர்களுக்கு காலமே பதில் சொல்லும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
இது திரையுலகில் பலருக்கும் நம்பிக்கையும், மகிழ்ச்சியையும் கொடுத்திருக்கிறது.
எனவே பலரும் நேரில் சென்று முதல்வர் விஜய்க்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் அதிமுக, திமுக போன்ற எதிர்கட்சிகள் தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தும் வருகின்றன..
இந்நிலையில் முதல்வர் விஜய் பற்றி ஊடகம் ஒன்றில் கருத்து தெரிவித்த நடிகை வரலட்சுமி ‘ஒருவரை விமர்சிப்பது மிகவும் சுலபம்.. ஆனால் முதல் முயற்சியிலே முதல்வராக வருவதற்கு துணிச்சலும் மக்களின் பேராதவரும் தேவை. அது விஜய்க்கு இருக்கிறது. நான் எப்போதுமே ஒரு விஜயின் தீவிர ரசிகைதான். அது ஒருபோதும் மாறாது.. சர்க்கார் படத்தில் நடித்த போதே விஜயின் அரசியல் பயணம் பற்றி எனக்கு தெரியும்.. முதல்வர் விஜயின் தலைமையில் கீழ் தமிழகம் பெரிய வளர்ச்சியை சந்திக்கும்.. குறை கூறுபவர்களுக்கு காலமே பதில் சொல்லும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.