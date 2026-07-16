தொடர்புடைய செய்திகள்
- ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய புரட்யூசர்!.. வெளிநாட்டு ரிலீஸில் சிக்கல்!...
- தவறு செய்தால் அமைச்சர் பதவி பறிபோகும்: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கை!
- விஜய் மற்றும் த்ரிஷாவை மறைமுகமாக விமர்சித்தாரா பிரபல நடிகர்? வைரலாகும் பேட்டி!
- லஞ்சம் வாங்கிய விவகாரம்!.. ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வீராசாமி கைது!...
- அரசு பள்ளி மாணவர்களின் எம்பிபிஎஸ் உள் ஒதுக்கீடு.. 7.5% உள் இடஒதுக்கீட்டை, 10% ஆக உயர்த்த முதல்வர் விஜய் திட்டம்...
முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த சிவகார்த்திகேயன்.. ஆங்கர் முதல் கோட் வரை மலரும் நினைவுகள்,...
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சந்திப்பு குறித்து சிவகார்த்திகேயன் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "மக்களின் மனங்களை மகிழ்விப்பதில் தொடங்கி, இன்று ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையே வழிநடத்துவது வரை சிலரது பயணங்கள் உண்மையிலேயே அசாதாரணமானவை. தமிழகத்தின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அண்ணனை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தது எனக்குக் கிடைத்த பெரும் பெருமை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், தங்களுக்குள் இருக்கும் நீண்ட கால நட்பு குறித்து பேசிய அவர், "ரசிகன் எக்ஸ்பிரஸ் காலம் முதல் விஜய் அவார்ட்ஸ் மேடை வரை, 'கோட்' திரைப்படத்தில் இணைந்து நடித்தது முதல் இப்போது உங்களுடன் இருக்கும் இந்தத் தருணம் வரை எல்லாமே எனக்கு எப்போதும் சிறப்பான ஒன்றுதான். நமது இந்தச் சகோதரத்துவ பிணைப்பு என்றும் தொடரும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்து அரியணை ஏறிய விஜய்க்கும், அவரது தீவிர ரசிகராக இருந்து இன்று திரையுலகின் முன்னணி நாயகனாக உயர்ந்த சிவகார்த்திகேயனுக்கும் இடையேயான இந்த நட்புப் பிணைப்பு, இணையத்தில் பெரும் விவாத பொருளாகவும், ரசிகர்களின் கொண்டாட்டமாகவும் மாறியுள்ளது.
Edited by Siva