Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (13:39 IST)

பெண் குழந்தைக்கு தந்தை ஆனார் சீமான்!.. நாம் தமிழர் கட்சியினர் வாழ்த்து..

Publish: Thu, 21 May 2026 (13:39 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (13:40 IST)
நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருப்பவர் சீமான். இயக்குனர் மணிவண்ணனிடம் உதவியாளராக பணிபுரிந்த சீமன் சில திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். பல படங்களில் நடித்துள்ளார். கட்சி துவங்கியதிலிருந்து திமுக, அதிமுக ஆகிய இரண்டு திராவிட கட்சிகளுக்கும் எதிரான கொள்கைகளை முன்வைத்து அரசியல் செய்து வந்தார்.

எனவே இரண்டு கட்சிகளுக்குமான மாற்றை விரும்பியவர்கள் சீமானை ஆதரிக்க துவங்கினர். இதன் காரணமாக படிப்படியாக அவரின் வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்து 2024 பாராளுமன்ற தேர்தலில் 8 சதவீத வாக்குகளை பெற்றார் சீமான். அதாவது அந்த தேர்தலில் சுமார் 35 லட்சம் பேர் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களித்தனர்.. ஆனால் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சீமான் உட்பட எந்த தொகுதியிலும் நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றி பெறவில்லை.

இந்நிலையில்தான் இன்று பெண் குழந்தைக்கு தந்தையாக மாறியிருக்கிறார் சீமான். ஏற்கனவே அவருக்கு ஒரு மகன் இருக்கும் நிலையில் தற்போது அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. சீமான் பல வருடங்களுக்கு முன்பு கயல்விழி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.  தற்போது அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கும் நிலையில் அவரின் ஆதரவாளர்களும், நாம் தமிழர் கட்சி நிர்வாகிகளும் சீமானுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்..

தவெகவில் ஏற்கனவே விஜய் உட்பட 10 அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றிருக்கும் நிலையில், இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலும் 23 எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் .

நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருப்பவர் சீமான்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர் வி.எஸ்.பாபு. இவர் ஏற்கனவே அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளில் பயணித்தவர்.

தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.