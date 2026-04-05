ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல் 2026 (18:17 IST)

ஓட்டு போடு இல்லனா போ!.. நான் சாவுறேன்!.. விஜய் தொகுதியில் சீமான் பிரச்சாரம்!...

அதிமுக, திமுக போன்ற திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக தமிழ் தேசியத்தை முன்னிறுத்தி அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் சீமான் . கட்சி துவங்கியது முதலில் திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக சீமான் பேசி வருகிறார். எனவே அதிமுக, திமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளையும் பிடிக்காதவர்கள் அவருக்கு வாக்களித்து வருகிறார்கள்..

பழனிச்சாமியை விடவும், ஸ்டாலினை விடவும் தினமும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பது, அடிக்கடி பொதுக்கூட்டங்கள் போடுவது தேர்தல் அரசியல் வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
ஆனாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக ஆகிஅ கட்சிகளுக்கு மாறி மாறி ஓட்டு போட்டு பழக்கப்பட்டவர்கள் சீமானை ஆதரிக்க தயங்குகிறார்கள்.. ஆனாலும், நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி 8 சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியலாகவும் சீமான் இருக்கிறார்.. அவரின் பல பேச்சுக்கள் ட்ரோல் செய்யப்பட்டது..

ஒருபக்கம், கட்சி துவங்கியதில் இருந்து நாம் தமிழர் கட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வருகிறது. விரைவில் நடக்கவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலிலும் நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து போட்டியிடுகிறது. இந்நிலையில், இன்று விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பலூர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்த சீமான் ‘நீ எனக்கு ஓட்டு போட்டா போடு.. இல்லனா போ.. உடம்புல தெம்பு இருக்கிற வரை இதே இடத்தில நின்னு கத்தி கத்தி செத்து கூட போவேன்.. ஆனா சீட்டுக்கும் நோட்டுக்கும் யாருகிட்டயும் கை கட்ட மாட்டேன்.. சரணடைந்து வாழ்வதற்கு சண்டையிட்டு சாவதே மேல்’ பேசினார்..

சமீபத்தில் காரைக்குடியில் பேசிய சீமான் ‘ஒன்னு என்ன கூட்டிட்டு போய் சாப்பாடுல விஷம் வச்சி கொன்னுடு.. நிம்மதியா என்ன சாக விடு.. இல்லன்னா நாட்ட என்கிட்ட கொடுத்துட்டு வாழ பாரு.. உருப்படியா ஒரு முடிவு எடு.. கத்தி கத்தி சாக விடாதே.. 15 வருஷமா கத்திட்டேன்.. என் பாவம் உன்ன சும்மா விடாது’ என பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதுவையில் மீண்டும் இரட்டை எஞ்சின் அரசு: பாஜக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை..!

புதுவையில் மீண்டும் இரட்டை எஞ்சின் அரசு: பாஜக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை..!புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.

50 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தரும் வேலையை விட்டுவிட்டு எழுத்து துறைக்கு வந்த இளம்பெண்.. அதன்பின் என்ன நடந்தது?

50 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தரும் வேலையை விட்டுவிட்டு எழுத்து துறைக்கு வந்த இளம்பெண்.. அதன்பின் என்ன நடந்தது?வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிவிட்டோம் என்று நினைக்கும் ஒரு தருணத்தில், ஆண்டுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் தரும் வேலையை யாராவது விடுவார்களா? சான்யா பத்ரா அதை செய்திருக்கிறார்.

ஒரு முழு ரயில் பெட்டியையும் ரிசர்வ் செய்த திருமண வீட்டார்.. ஆடல், பாடல் என கொண்டாட்டம்..

ஒரு முழு ரயில் பெட்டியையும் ரிசர்வ் செய்த திருமண வீட்டார்.. ஆடல், பாடல் என கொண்டாட்டம்..இந்திய திருமணங்கள் என்றாலே ஆடல், பாடல் மற்றும் கொண்டாட்டங்களுக்கு பஞ்சம் இருக்காது. சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் ஒரு வீடியோ, இந்த கொண்டாட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்றுள்ளது.

வடிவேலு காமெடி நிஜமாயிடுச்சி!. ஃபில்அப் பண்ணாம வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக வேட்பாளர்!..

வடிவேலு காமெடி நிஜமாயிடுச்சி!. ஃபில்அப் பண்ணாம வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக வேட்பாளர்!..ஒரு படத்தில் வடிவேலு ஒரு வங்கியில் கொள்ளையடிப்பதற்காக தனது நண்பர்களோடு செல்வார்..

மனிதர்கள் இதுவரை பார்க்காத நிலவின் அற்புதமான புகைப்படம்.. Artemis II திட்டத்தில் சாதனை..!

மனிதர்கள் இதுவரை பார்க்காத நிலவின் அற்புதமான புகைப்படம்.. Artemis II திட்டத்தில் சாதனை..!50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, மனிதகுலம் மீண்டும் நிலவை நோக்கி பயணிக்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க Artemis II திட்டத்தில் நாசா புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.

