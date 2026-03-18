புதன், 18 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 மார்ச் 2026 (19:56 IST)

nda allaince, bjp, tvk vijay, tamilaga vetrik kazhagam, தவெக விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதிமுக - பாஜக கூட்டணி

நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியல் களத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் நம்புகிறார்கள். இந்த கட்சிக்கு எந்த மாதிரியான வரவேற்பு இருக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு பலரிடமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

அடிப்படையில் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதால் அவரின் ரசிகர்களின் வாக்குகள் முழுமையாக தவெகவுக்கு கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது. அதோடு அதிமுக மற்றும் திமுகவுக்கு மாற்றுக் கட்சியை விரும்புபவர்களும் விஜய்க்கு வாக்களிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.. தவெக தனித்துப்போட்டியிட்டாலே 12 முதல் 15 சதவீத வாக்குகளை வாங்கும் என கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது..

அதேநேரம் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், தவெக இதுவரை எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. கடந்த சில நாட்களாகவே விஜய் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியுடன் இணைகிறார் என்கிற செய்தி வெளியாகி வந்தது. ஆனால் தவெக இதை அதிகாரப்பூர்வமாக மறுத்தது. இந்நிலையில்தான், சென்னையில் நடந்த இர்தார் நோன்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட விஜய் கூட்டணி குறித்து விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

நாம் அரசியலுக்கு வந்ததிலிருந்தே நம்மை அந்த டீம், இந்த டீம் என்று வதந்திகளை பரப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள்.. ஆனால் நம் எந்த டீமும் கிடையாது.. மக்களுடைய டீம் என்று தெரிந்த பின்னர் நம் மீது என்ன அவதூறு பரப்பலாம் என பார்த்தார்கள்.. அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகவில்லை.. அதனால் கடைசியாக இந்த கூட்டணியில் சேரப் போகிறார்.. அந்த கூட்டணி சேர போகிறார் என பொய்யான பிரச்சாரத்தை செய்தார்கள்..

இந்த செய்தியெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் குழம்பியிருப்பீர்கள்.. நாம் எப்போதும் மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி என்ற நிலைப்பாட்டில் சமரசம் செய்து கொள்ளமாட்டோம்.. நம்முடைய தலைமையில்தான் ஆட்சி என உறுதியாக இருக்கிறோம்.. எல்லாம்வல்ல இறைவனின் அருளால் நாம் நினைத்த இலக்கை அடைவோம்’ என விஜய் பேசியிருக்கிறார்..

டபரா செட் போய் நெக்ஸ்ட் பூஸ்ட் பாட்டில்!.. தவெகவை ட்ரோல் பண்ணும் திமுகவினர்...

டபரா செட் போய் நெக்ஸ்ட் பூஸ்ட் பாட்டில்!.. தவெகவை ட்ரோல் பண்ணும் திமுகவினர்...தேர்தல் வரும்போது வாக்காளர்களுக்கு ஓட்டு போடுவதற்காக பணம் கொடுப்பது, பரிசு பொருட்கள் கொடுப்பது என்பது பல வருடமாகவே நடைமுறையில் இருக்கிறது .

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமூல்!.. மூன்று நாட்களில் 42.65 கோடி பறிமுதல்!..

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமூல்!.. மூன்று நாட்களில் 42.65 கோடி பறிமுதல்!..தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது.

மம்தா பானர்ஜியின் மொத்த திட்டமும் காலி.. தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி நடவடிக்கை..!

மம்தா பானர்ஜியின் மொத்த திட்டமும் காலி.. தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி நடவடிக்கை..!மேற்கு வங்கத்தில் நேர்மையான மற்றும் அமைதியான முறையில் தேர்தலை நடத்துவதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அம்மாநில காவல்துறையில் மேற்கொண்டுள்ளது.

நகை, பணம் மட்டுமல்ல.. சிலிண்டர்களையும் திருடும் திருடர்கள்.. ஜட்ஜ் வீட்டிலேயே 4 சிலிண்டர்களை காணோம்..!

நகை, பணம் மட்டுமல்ல.. சிலிண்டர்களையும் திருடும் திருடர்கள்.. ஜட்ஜ் வீட்டிலேயே 4 சிலிண்டர்களை காணோம்..!மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றத்தால் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், பல்வேறு மாநிலங்களில் சிலிண்டர் திருட்டு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

மாநிலங்களுக்கு 10 சதவீத எல்பிஜி கூடுதலாக ஒதுக்கீடு.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்..!

மாநிலங்களுக்கு 10 சதவீத எல்பிஜி கூடுதலாக ஒதுக்கீடு.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. ஆனால் ஒரு கண்டிஷன்..!அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் நிலவும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க, மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் ஒதுக்கீடு வழங்குவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com