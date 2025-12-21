ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025
Written By BALA
Last Modified: ஞாயிறு, 21 டிசம்பர் 2025 (13:02 IST)

கருணாநிதியிடம் அதிமுகவை ஒப்படைத்திருப்பார் எம்.ஜி.ஆர்!.. சதி நடந்தது.. ஆர்.எஸ்.பாரதி பேட்டி!...

எம்.ஜி.ஆர் சினிமாவில் நடிகராக வளர துவங்கிய போது கலைஞர் கருணாநிதி கதாசிரியராகவும், வசனகர்த்தாகவும் சினிமாவில் வளர்ந்து வந்தார். எம்.ஜி.ஆரின் ஆரம்ப காலத்தில் சில படங்களுக்கு கருணாநிதி கதை வசனமும் எழுதியிருந்தார். அப்படித்தான் இருவருக்கும் இடையே நட்பு பலமானது. பெரியாரிடமிருந்து பிரிந்து அறிஞர் அண்ணா திமுகவை துவங்கிய போது அந்த கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் கலைஞர் கருணாநிதி. அண்ணாவின் ஆதரவாளராக மாறிய எம்.ஜி.ஆர் திமுகவை ஆதரித்து வந்தார். பல வருடங்கள் தனது படங்களில் திமுகவை புரோமோட் செய்தும் வந்தார்.

எம்.ஜி.ஆருக்கு மக்களிடம் இருந்த செல்வாக்கை பார்த்துவிட்டு திமுக பொருளாளர் பதவியை எம்ஜிஆருக்கு கொடுத்தார் அண்ணா. ஆனால் அண்ணாவின் மறைவுக்கு பின் நிதி முறைகேடு தொடர்பாக சில கேள்விகளை எம்ஜிஆர் எழுப்பியதால் அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் கருணாநிதி.

எனவே அதிமுக என்கிற புதிய கட்சியை துவங்கி திமுகவுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக மாறினார் எம்ஜிஆர். எம்ஜிஆர் கட்சி தொடங்கி மூன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவே தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று எம்.ஜி.ஆர் முதல்வராக இருந்தார். அந்த 15 வருடங்கள் திமுக ஆட்சியில் அமரவில்லை. ஆனாலும் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக செயல்பட்டு வந்தார் கலைஞர் கருணாநிதி.

தற்போது வரை திமுகவுக்கு அதிமுக போட்டியாக அரசியல் களத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில்தான் ஒரு புதிய தகவலை திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறியிருக்கிறார். ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி ‘கடைசி காலங்களில் எம்ஜிஆர் உடல்நிலை குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் இருந்தபோது கருணாநிதி அவரை சந்திக்க முயற்சி செய்தார். ஆனால் அவரை சந்திக்க விடாமல் தடுத்து விட்டனர்.. அப்போது மட்டும் எம்ஜிஆர் கருணாநிதியை சந்தித்திருந்தால் அதிமுகவை அவரிடம் ஒப்படைத்திருப்பார். ஆனால் சதிகாரர்கள் தடுத்து விட்டார்கள்’ என்று ஒரு புதிய தகவலை கூறி இருக்கிறார்.

விஜய் இனிமேல் நடிகர் அல்ல, அவர் ஒரு முழுநேர அரசியல்வாதி: அருண்ராஜ்

விஜய் இனிமேல் நடிகர் அல்ல, அவர் ஒரு முழுநேர அரசியல்வாதி: அருண்ராஜ்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண் ராஜ், கட்சி தலைவர் விஜய் இனி திரைத்துறையை சார்ந்தவர் அல்ல, அவர் ஒரு முழுநேர அரசியல்வாதி என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கம்: SIR-ஐ எதிர்த்த அரசியல் கட்சிகளின் மௌனம் ஏன்?

97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கம்: SIR-ஐ எதிர்த்த அரசியல் கட்சிகளின் மௌனம் ஏன்?தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் முடிவில் சுமார் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். 6.41 கோடியாக இருந்த தமிழக வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 5.43 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. அதாவது, ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களில் 15% பேர் ஒரே கட்டத்தில் நீக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம் ஒரு ஜனநாயக சுத்திகரிப்பு: ரங்கராஜ் பாண்டே கருத்து..!

97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம் ஒரு ஜனநாயக சுத்திகரிப்பு: ரங்கராஜ் பாண்டே கருத்து..!தமிழகத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சுமார் 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே அளித்துள்ள நேர்காணலில், இந்த நீக்க நடவடிக்கையை ஒரு ஜனநாயக சுத்திகரிப்பாகவே பார்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இறந்த 4 மாத குழந்தையை கட்டப்பையில் தூக்கி சென்ற அவலம்.. மருத்துவமனையின் அலட்சியமா?

இறந்த 4 மாத குழந்தையை கட்டப்பையில் தூக்கி சென்ற அவலம்.. மருத்துவமனையின் அலட்சியமா?ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் சைபாஸாவில் உள்ள சதார் அரசு மருத்துவமனையில், போதிய வாகன வசதி செய்து தராததால் உயிரிழந்த பிஞ்சு குழந்தையின் உடலைப் பையில் வைத்து சுமந்து சென்ற மனிதநேயமற்ற சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

நீக்கப்பட்டவர்கள் புதிய புதிய வாக்காளர்களுக்கான படிவத்தை பயன்படுத்தலாமா? முக்கிய தகவல்..!

நீக்கப்பட்டவர்கள் புதிய புதிய வாக்காளர்களுக்கான படிவத்தை பயன்படுத்தலாமா? முக்கிய தகவல்..!சென்னையில் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் சுமார் 14.25 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், விடுபட்ட மற்றும் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் தங்களை மீண்டும் பட்டியலில் இணைத்துக்கொள்ள, புதிய வாக்காளர்களுக்கான 'படிவம் 6'-ஐ பயன்படுத்துவது சட்டரீதியாக செல்லுமா என்ற கேள்வியை பாஜக எழுப்பியுள்ளது.

