விஜய் இனிமேல் நடிகர் அல்ல, அவர் ஒரு முழுநேர அரசியல்வாதி: அருண்ராஜ்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண் ராஜ், கட்சி தலைவர் விஜய் இனி திரைத்துறையை சார்ந்தவர் அல்ல, அவர் ஒரு முழுநேர அரசியல்வாதி என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், விஜய் தனது நடிப்பு தொழிலை முற்றிலுமாக துறந்துவிட்டு, மக்கள் பணியாற்றுவதற்காகவே அரசியலுக்கு வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
"விஜய் இப்போது ஒரு முன்னாள் நடிகர். ஈரோட்டில் திரண்ட சுமார் ஒரு லட்சம் மக்கள் ஒரு நடிகரை பார்க்க வரவில்லை; தமிழகத்தின் முதன்மை அரசியல் சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள ஒரு தலைவரை பார்க்கவே வந்தனர்" என்று அவர் கூறினார்.
மேலும், நடிகர் விஜய்யை விட அரசியல்வாதியாக விஜய் மிகவும் சக்திவாய்ந்தவராக திகழ்வதாகவும், தவெகவினர் பெரியாரின் பகுத்தறிவு பாதையில் பயணிக்கும் உண்மையான தொண்டர்கள் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
கூட்டணி குறித்து பேசிய அருண் ராஜ், இதற்காக தனிக் குழு அமைக்கப்படும் என்றும், தகுந்த நேரத்தில் விஜய் அதற்கான முடிவை எடுப்பார் என்றும் கூறினார். தரம்தாழ்ந்த விமர்சனங்களை செய்து விளம்பரம் தேடும் அரசியல் தங்களுக்கு தெரியாது என்று கூறிய அவர், மற்ற அரசியல்வாதிகள் சிலர் இப்போதும் அரசியலில் நடித்து கொண்டிருப்பதாக மறைமுகமாகச் சாடினார்.
Edited by Siva