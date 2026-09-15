இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவது வருத்தம் தான்: மாணிக்கம் தாகூர்..
வரவிருக்கும் இரண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுவது ஆச்சரியமளிப்பதாகவும், இதனை தாங்கள் கனத்த இதயத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
கூட்டணிக்குள் நிலவும் தொகுதி பங்கீடு மற்றும் அரசியல் வியூகங்கள் குறித்த விவாதங்களுக்கு மத்தியில் அவரது இந்த அறிவிப்பு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
எதிர்க்கட்சிகளின் பலத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான கட்டத்தில், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த தனித்துப்போட்டி முடிவு எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற கேள்வி அரசியல் அரங்கில் எழுந்துள்ளது.
எனினும், ஜனநாயக முறையில் அவரவர் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் போட்டியிடும் உரிமையை மதிப்பதாக தெரிவித்துள்ள அவர், இந்த முடிவை மிகுந்த மனவேதனையுடனும் கனத்த இதயத்துடனும் ஏற்றுக்கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், கூட்டணியின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva