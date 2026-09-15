கொலையில் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக தமிழ்நாடு!.. கனிமொழி ஆவேசம்..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் எதிர்கட்சியான திமுக தவெக ஆட்சியின் மீதும், முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மீதும் கடும் விமர்சனங்களை வைத்து வருகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு மிகவும் மோசமாக இருப்பதாக திமுக குற்றம் சாட்டி வருகிறது.
இந்நிலையில், திமுக எம்.பி கனிமொழி தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘தமிழ்நாட்டில் கொலைகள் நடைபெறாத நாளே இல்லை என்கிற அளவுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுக் கிடக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளையும் அச்சத்துடனும் அதிர்ச்சியுடனும் மக்கள் கடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கல்வியில் முதன்மை மாநிலமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை, கொலைகளிலும் முதலிடத்திற்கு கொண்டு செல்லப் போகிறதா இந்தப் பொறுப்பற்ற அரசு?..
சட்டம் ஒழுங்கில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருந்த தமிழ்நாட்டின் நிலை இன்று எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது? இதுதான் தவெக சொன்ன மாற்றமா?..’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
சட்டம் ஒழுங்கில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருந்த தமிழ்நாட்டின் நிலை இன்று எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது? இதுதான் தவெக சொன்ன மாற்றமா?..’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.