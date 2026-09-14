விஜய் சேதுபதி ஒரு சொம்பு நடிகர்!.. யுடியூபர் பிரசாந்த் கோபம்!.. வொய்ல்ட் கார்ட் எண்ட்ரிக்கு வாய்ப்பில்ல!...
சமீபத்தில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதி ‘தலைமை பண்பு என்றால் என்னன்னே தெரியாம.. வாய்க்கு வந்த மாதிரி வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிட்டு.. பிரச்சனைகளும் பொறுப்பும் வரும்போது எதிரணி மேல பழியை தூக்கிபோட்டு.. தெறிச்சி ஓடுறது ஒரு தலைவருக்கான குவாலிட்டி இல்ல.. அது ஏமாற்று வேலை’ என்று பேசியது விஜய் ரசிகர்களையும், தவெக ஆதரவாளர்களை கொந்தளிக்க செய்திருக்கிறது. எனவே, அவர்கள் விஜய் சேதுபதியை திமுகவின் ஆதரவாளர் என சொல்லி திட்டி வருகிறார்கள்..
இந்நிலையில், யுடியூப்பர் பிரசாந்த் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் ‘கரூர் சம்பவம் நடந்த போது விஜய் சாருக்கு எதிராக கருத்துக்களை சொல்லுமாறு திமுக பல நடிகர்களிடமும் கேட்டது.. பலரும் அதை செய்தார்கள்.. ஆனால் அஜித் சாரிடம் அது நடக்காது.. விஜய் சாரும், அஜித் சாரும் இப்படி சந்தித்து அன்பை பரிமாறிக் கொள்வார்கள் என அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை.. அஜித் சார் பணத்திற்காக எதையும் செய்ய மாட்டார்.. 15 வருடங்களுக்கு முன்பே அவரின் குடும்பத்தை அவர் செட்டில் செய்துவிட்டார்.
பல வருடங்களுக்கு முன்பே ஒரு பேட்டியில் ‘எனக்கு தேவை மாசம் இரண்டு லட்சம்.. அது எப்படி சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும். சினிமாவில் வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை’ என சொல்லியிருந்தார்.. இப்போது சில சொம்பு நடிகர்கள் பேசுவது போல அவர் பேச மாட்டார்’ என விஜய் சேதுபதி மறைமுகமாக கூறியிருந்தார்..
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரசாந்தும் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார்.. ஆனால் முதல் நாளிலேயே தேவையான வாக்குகளை பெறாமல் அவர் வெளியேறினார். வொய்ல்ட் கார்ட் எண்ட்ரி மூலம் மீண்டும் அவர் மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு செல்வார் என எல்லோரும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதியையே அவர் திட்டி வீடியோ வெளியிட்டிருப்பதால் கண்டிப்பாக பிரசாந்துக்கு மீண்டும் பிக்பாஸில் வாய்ப்பு கொடுக்கமாட்டார்கள் என தெரிகிறது.
பல வருடங்களுக்கு முன்பே ஒரு பேட்டியில் ‘எனக்கு தேவை மாசம் இரண்டு லட்சம்.. அது எப்படி சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும். சினிமாவில் வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை’ என சொல்லியிருந்தார்.. இப்போது சில சொம்பு நடிகர்கள் பேசுவது போல அவர் பேச மாட்டார்’ என விஜய் சேதுபதி மறைமுகமாக கூறியிருந்தார்..
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பிரசாந்தும் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார்.. ஆனால் முதல் நாளிலேயே தேவையான வாக்குகளை பெறாமல் அவர் வெளியேறினார். வொய்ல்ட் கார்ட் எண்ட்ரி மூலம் மீண்டும் அவர் மீண்டும் பிக்பாஸ் வீட்டிற்கு செல்வார் என எல்லோரும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதியையே அவர் திட்டி வீடியோ வெளியிட்டிருப்பதால் கண்டிப்பாக பிரசாந்துக்கு மீண்டும் பிக்பாஸில் வாய்ப்பு கொடுக்கமாட்டார்கள் என தெரிகிறது.