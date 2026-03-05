அதை நான் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை, தானாகவே முடிந்தது.. காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து முதல்வர்..!
தமிழக அரசியலில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியான நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஒரு குட்டிச்சைகை இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.
நேற்று இரவு காங்கிரஸ் உடனான நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, காரில் ஏறும்போது 'ஒரு வழியாக முடிந்துவிட்டது' என்பது போல அவர் செய்த சைகை பேசுபொருளானது. இன்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் குடும்பத் திருமண விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர், அந்த வைரல் சைகை குறித்து வெளிப்படையாக பேசினார்.
"ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக முடிந்த மகிழ்ச்சியில் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு இயல்பாகவே அந்த பதிலைச் சொன்னேன், அது திட்டமிட்டு செய்ததல்ல" என அவர் விளக்கமளித்தார்.
மேலும், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு மாநிலங்களவையில் இரண்டு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் பணிகளுக்காக தான் விரைந்து சென்னை செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், முதல்வரின் இந்த உற்சாகமான மனநிலை திமுக தொண்டர்களிடையே பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva