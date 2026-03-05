வியாழன், 5 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 5 மார்ச் 2026 (11:29 IST)

திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக எம்.பி.க்கள் யார் யார்?.. இன்று வேட்புமனு தாக்கல்!..

stalin eps
2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து இருக்கிறது தேமுதிக. அந்த கட்சிக்கு எத்தனை சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெரியவிலலி. அதேநேரம் அந்த கட்சிக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த எம்பி பதவி பிரேமலதாவின் சகோதரர் சுதீஸுக்கு கிடைக்கவிருக்கிறது.

இன்று எம்பி தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான கடைசி நாள் என்பதால் வேட்பம்னுவை சதீஷ் தாக்கல் செய்கிறார்.. அதற்கு முன் அவர் விஜயகாந்த் நினைவிடத்திற்கு சென்று வேட்புமனுவை வைத்து ஆசி பெற்றார்.

அதேபோல், திமுக சார்பாக திருச்சி சிவா மற்றும் ரவீந்திரன் ஆகிய இருவரும் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்கிறார்கள்.  மீதமுள்ள ஒரு தொகுதி காங்கிரசுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பது..
ஒருபக்கம் அதிமுக சார்பாக தம்பிதுரை மற்றும் அந்த கூட்டணியில் இருக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ் இருவரும் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்கிறார்கள்..

போர் வந்தால் தங்கம் விலை உயருமே? ஆனால் குறைந்தது ஏன்? ஆச்சரியத்தில் வல்லுனர்கள்..!

போர் வந்தால் தங்கம் விலை உயருமே? ஆனால் குறைந்தது ஏன்? ஆச்சரியத்தில் வல்லுனர்கள்..!தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று அதிரடி சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்யும் நிதிஷ்குமார்? பாஜகவுக்கு முதல்வர் பதவியா?

முதல்வர் பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்யும் நிதிஷ்குமார்? பாஜகவுக்கு முதல்வர் பதவியா?பீகார் அரசியலில் நீண்டகாலம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிதிஷ் குமார், தனது முதலமைச்சர் பதவியை துறந்து மாநிலங்களவைக்கு செல்லவிருப்பது இந்திய அரசியலில் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.

1996ல் நரசிம்மராவ் செய்த அதே தவறை செய்தாரா ராகுல் காந்தி? 2026ல் ஒரு சீட் கூட ஜெயிக்க வாய்ப்பில்லை.. அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

1996ல் நரசிம்மராவ் செய்த அதே தவறை செய்தாரா ராகுல் காந்தி? 2026ல் ஒரு சீட் கூட ஜெயிக்க வாய்ப்பில்லை.. அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியலில் 1996-ம் ஆண்டு நரசிம்ம ராவ் எடுத்த தவறான முடிவு தமிழக காங்கிரஸை படுகுழியில் தள்ளியது. அன்று தொண்டர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்ததால், மூப்பனார் பிரிந்து சென்று காங்கிரஸ் தரைமட்டமானது. இன்று, 2026 தேர்தலை நோக்கிய பயணத்தில் ராகுல் காந்தி அதேபோன்றதொரு வரலாற்று பிழையைச் செய்கிறாரா என்ற கேள்வி அரசியல் விமர்சகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

28 சீட் வாங்கி, 15ல் ஜெயித்து என்ன சாதிக்க போகிறது காங்கிரஸ்? கடைசி வரை இப்படியே இருக்க போகிறதா?

28 சீட் வாங்கி, 15ல் ஜெயித்து என்ன சாதிக்க போகிறது காங்கிரஸ்? கடைசி வரை இப்படியே இருக்க போகிறதா?தமிழக அரசியலில் ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்த காங்கிரஸ், இன்று வெறும் 28 தொகுதிகளுக்காகவும், அதில் 15 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதற்காகவும் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய சூழலில் உள்ளது.

இலவு காத்த கிளியாக ஏமாந்த தவெக.. காங்கிரஸ் இல்லாத விஜய்யின் அடுத்த திட்டம் என்ன?

இலவு காத்த கிளியாக ஏமாந்த தவெக.. காங்கிரஸ் இல்லாத விஜய்யின் அடுத்த திட்டம் என்ன?தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாட்டிற்கு பிறகு, கூட்டணி குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியை தன் பக்கம் இழுக்க விஜய் தரப்பு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலன் அளிக்காதது, 'இலவு காத்த கிளியாக' ஏமாந்த கதையாக மாறியுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், காங்கிரஸ் தனது உறுதியை தக்கவைத்து கொண்டுள்ளது.

