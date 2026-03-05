வியாழன், 5 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 5 மார்ச் 2026 (10:48 IST)

காங்கிரஸை அசால்ட்டா டீல் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணிய ஸ்டாலின்!.,. கோட்டைவிட்ட பழனிச்சாமி..

stalin eps
கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா என்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடைத்திருக்கிறது.. 28 சட்டமன்ற தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா தொகுதிகளை வாங்கிக் கொண்டு திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது காங்கிரஸ்.. கடந்த 8 வருடங்களாகவே திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறது காங்கிரஸ்.. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என காங்கிரஸ் கேட்டது. ஆனல், ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழ்நாட்டிற்கு ஒத்து வராது என்றார்..

ஆட்சியில் பங்கில்லை என்றால் 40 தொகுதிகளை கொடுங்கள் எனக்கு காங்கிரஸ் கேட்டது. ஆனால், 25 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதிகளையும் கொடுப்பதாக திமுக சொன்னது..  ஆனால், காங்கிரஸ் அதை ஏற்கவில்லை. ஒருபக்கம் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் காங்கிரஸ் பேசி வந்தது. எனவே, தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

எனவே, திமுக கூட்டணியில் விரிசல் விழுந்திருக்கிறது.. நாங்கள்தான் பெரிய கூட்டணி என்றெல்லாம் பேசி வந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. ஆனால் இறுதியாக ‘28  தொகுதி,  ஒரு ராஜ்யசபா சீட்.. இதுதான் கடைசி.. இதுக்கு மேல் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது.. விருப்பம் இருந்தால் கூட்டணியில் இருங்கள்’  என ஸ்டாலின் கறாராக சொல்லிவிட அதை ஏற்று திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது காங்கிரஸ்..

காங்கிரஸ் தேசிய கட்சியாக இருந்தும் அதை அசால்ட்டாக டீல் பண்ணி ஸ்கோர் செய்திருக்கிறார் ஸ்டாலின். ஏனெனில், திமுக எம்.பிக்களின் ஆதரவு காங்கிரஸுக்கு தேவை. எனவே, காங்கிரஸுக்கும் வேறு வழியில்லை. ஆனால், பழனிச்சாமி தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். பாஜகவை ஓட விட்டவர் ஜெயலலிதா.. மோடியா? இந்த லேடியா? என கெத்தாக கேட்டவர்.  ஒருமுறை கூட டெல்லி சென்று மத்திய அமைச்சர்களை அவர் சந்தித்து பேசியதில்லை. ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பலமுறை டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்தித்தார். இப்போதும் அது தொடர்கிறது.

அதோடு பாஜகவின் கைப்பாவையாகவே பழனிச்சாமி மாறியிருக்கிறார்.. சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதிமுகவுடன் கூட்டணி என அமித்ஷா அறிவித்தபோது அருகில் எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. உண்மையில் கூட்டணி தலைவர்தான் அதை அறிவிக்க வேண்டும்.. ஆனால் கூட்டணி தலைவர் என தன்னை சொல்லிக்கொள்ளும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை..
stalin eps

இப்போதும் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இணையவில்லை.. பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில்தான் அதிமுக இணைந்திருக்கிறது என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.
பாஜகவினர் எல்லாமே இதை என்.டி.ஏ கூட்டணி என்றுதான் பேசுகிறார்கள். மேலும், கூட்டணியில் இருக்கும் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட சிலர் தொகுதி பங்கீடு பற்றிய பேச்சு வார்த்தையை பாஜகவிடம்தான் நடத்துகிறது.. இதையெல்லாம் வெளியே காட்டிக் கொள்ளாமல் அரசியல் செய்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

இதையடுத்து ‘எங்க தலைவர் ஸ்டாலின் காங்கிரசை அசால்ட்டாக டீல் செய்து கூட்டணியை முடித்திருக்கிறார்.. ஸ்டாலின்தான் கெத்து.. ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜகவின் காலில் விழுந்து அவர்கள் அடிமையாக மாறிவிட்டார்’ என திமுகவினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

முதல்வர் பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்யும் நிதிஷ்குமார்? பாஜகவுக்கு முதல்வர் பதவியா?

முதல்வர் பதவியை திடீரென ராஜினாமா செய்யும் நிதிஷ்குமார்? பாஜகவுக்கு முதல்வர் பதவியா?பீகார் அரசியலில் நீண்டகாலம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிதிஷ் குமார், தனது முதலமைச்சர் பதவியை துறந்து மாநிலங்களவைக்கு செல்லவிருப்பது இந்திய அரசியலில் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது.

1996ல் நரசிம்மராவ் செய்த அதே தவறை செய்தாரா ராகுல் காந்தி? 2026ல் ஒரு சீட் கூட ஜெயிக்க வாய்ப்பில்லை.. அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

1996ல் நரசிம்மராவ் செய்த அதே தவறை செய்தாரா ராகுல் காந்தி? 2026ல் ஒரு சீட் கூட ஜெயிக்க வாய்ப்பில்லை.. அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியலில் 1996-ம் ஆண்டு நரசிம்ம ராவ் எடுத்த தவறான முடிவு தமிழக காங்கிரஸை படுகுழியில் தள்ளியது. அன்று தொண்டர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்ததால், மூப்பனார் பிரிந்து சென்று காங்கிரஸ் தரைமட்டமானது. இன்று, 2026 தேர்தலை நோக்கிய பயணத்தில் ராகுல் காந்தி அதேபோன்றதொரு வரலாற்று பிழையைச் செய்கிறாரா என்ற கேள்வி அரசியல் விமர்சகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

28 சீட் வாங்கி, 15ல் ஜெயித்து என்ன சாதிக்க போகிறது காங்கிரஸ்? கடைசி வரை இப்படியே இருக்க போகிறதா?

28 சீட் வாங்கி, 15ல் ஜெயித்து என்ன சாதிக்க போகிறது காங்கிரஸ்? கடைசி வரை இப்படியே இருக்க போகிறதா?தமிழக அரசியலில் ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்த காங்கிரஸ், இன்று வெறும் 28 தொகுதிகளுக்காகவும், அதில் 15 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதற்காகவும் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய சூழலில் உள்ளது.

இலவு காத்த கிளியாக ஏமாந்த தவெக.. காங்கிரஸ் இல்லாத விஜய்யின் அடுத்த திட்டம் என்ன?

இலவு காத்த கிளியாக ஏமாந்த தவெக.. காங்கிரஸ் இல்லாத விஜய்யின் அடுத்த திட்டம் என்ன?தமிழக அரசியலில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாட்டிற்கு பிறகு, கூட்டணி குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியை தன் பக்கம் இழுக்க விஜய் தரப்பு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலன் அளிக்காதது, 'இலவு காத்த கிளியாக' ஏமாந்த கதையாக மாறியுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், காங்கிரஸ் தனது உறுதியை தக்கவைத்து கொண்டுள்ளது.

நான் வேலைக்காரின்னா என் காலில் விழுந்தது ஏன்?... சசிகலா கோபம்!..

நான் வேலைக்காரின்னா என் காலில் விழுந்தது ஏன்?... சசிகலா கோபம்!..தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்தவரை அவரின் நிழல் போல அவருடனே இருந்தவர் அவரின் நெருங்கிய தோழி சசிகலா.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com