திங்கள், 30 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 30 மார்ச் 2026 (17:55 IST)

விஜய் சொத்து மதிப்பு 624.58 கோடி!. வேட்புமனுவில் விவரம்!...

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்திக்கவிருக்கிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் இந்த தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை விஜய் நேற்று அறிவித்தார்.

ஒருபக்கம் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார். அதோடு இன்று பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். அதன்பின் கொளத்தூர் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்தார்.. வழக்கம்போல் திமுக ஒரு தீயசக்தி.. திமுகவிடமிருந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் பேசினார். அதோடு, திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனவும் பேசினார்.

பிரச்சாரத்திற்கு முன்பு அவர் பெரம்பூர் தேர்தல் அலுவலகத்திற்கு சென்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த வேட்பு மனுவில் தனது அசையும் சொத்துக்களின் மதிப்பு 404.58 கோடி எனவும் சுயமாக வாங்கிய அசையா சொத்தின் மதிப்பு 92 கோடி எனவும் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். விஜய் வாங்கியுள்ள அசையா சொத்தின் நடப்பு சந்தை மதிப்பு 220 கோடி என அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

கஞ்சா கடத்தி சிறைக்கு போனவருக்கு சீட் கொடுத்த விஜய்!.. இதுதான் உங்க டக்கா?!..நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் விஜய். கட்சி ஆரம்பித்தது முதலே திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. கொளத்தூரில் வேட்பாளர் பெயரை மாற்றி சொன்ன விஜய்..நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் அப்பா!. டி.என்.ஏ சோதனையில் உறுதி!...பிரபல சமையல் கலை நிபுணரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் திரைத்துறையில் ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த ஜாய் கிரிசில்டா நெருங்கி பழகியதாகவும் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.

ஜாய் கிரிசில்டா குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை! டி.என்.ஏ சோதனையில் வெளிவந்த உண்மை..பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா தொடுத்த வழக்கில், அவரது குழந்தைக்கு பிரபல சமையல் கலைஞரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்

அமமுகவுக்கு மீண்டும் குக்கர் சின்னம்!.. தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு!..அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் லைம் லைட்டுக்கு வந்தார்.

