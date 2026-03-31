செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (12:20 IST)

20 ரூபாய் வெள்ளரிக்காய்க்கு பணம் கொடுக்க மறுத்த காவலர்.. வீடியோ வைரலானதால் நடந்த ட்விஸ்ட்..!

ஹரியானா மாநிலம் சிர்சாவில் 20 ரூபாய்க்கு வெள்ளரிக்காய் வாங்கி சாப்பிட்டுவிட்டு அதற்கு பணம் கொடுக்க மறுத்த காவலர் ஒருவர், வியாபாரியை தாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சாலையில் வெள்ளரிக்காய் விற்றுக்கொண்டிருந்த கடைக்காரரிடம் வந்த அந்த காவலர், வெள்ளரிக்காயைத் தின்றுவிட்டுப் பணம் தராமல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனை அந்த வியாபாரி தனது மொபைல் போனில் வீடியோ எடுக்க முயன்றபோது, ஆத்திரமடைந்த காவலர் அவரை அடிக்க முற்பட்டதோடு மொபைல் போனை பறிக்கவும் முயன்றார்.
 
"20 ரூபாய்க்கு வெள்ளரிக்காய் தின்றுவிட்டு, காசு கேட்டால் அடிக்க வருகிறார்" என அந்த வியாபாரி வீடியோவில் ஆதங்கம் தெரிவித்தார். கூட்டம் கூட தொடங்கியவுடன், வேறு வழியின்றி அந்த காவலர் பணத்தை கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு இருக்க வேண்டிய காவலர்களே இது போன்ற அநாகரிக செயல்களில் ஈடுபடுவது கண்டனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. 
 
இச்சம்பவம் குறித்து ஹரியானா காவல்துறை இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் ஏதும் அளிக்கவில்லை.
 
பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு!. தவெக வேட்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு!..

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு!. தவெக வேட்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு!..அரசியல் கட்சியை துவங்கியது முதலே ஆளும் கட்சியான திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார் விஜய்.

கார்க் தீவை முழுமையாக அழிப்போம்!.. அதிபர டிரம்ப் கடும் எச்சரிக்கை!...

கார்க் தீவை முழுமையாக அழிப்போம்!.. அதிபர டிரம்ப் கடும் எச்சரிக்கை!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து அதிரடியான அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டு வருகிறார்.

ஒரு சிறுநீரகம் ரூ.90 லட்சம்.. ஏழை மாணவர்களை ஏமாற்றிய சிறுநீரக திருட்டு கும்பல் கூண்டோடு கைது.!

ஒரு சிறுநீரகம் ரூ.90 லட்சம்.. ஏழை மாணவர்களை ஏமாற்றிய சிறுநீரக திருட்டு கும்பல் கூண்டோடு கைது.!உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் 50,000 ரூபாய் பண தகராறில் தொடங்கிய விவகாரம், பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சட்டவிரோத சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை கும்பலை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

ஹார்முஸ் நீரிணையை திறந்தா திறங்க.. திறக்காட்டி போங்க.. இதுக்கு மேல முடியாது.. போரை முடிக்க ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப்?

ஹார்முஸ் நீரிணையை திறந்தா திறங்க.. திறக்காட்டி போங்க.. இதுக்கு மேல முடியாது.. போரை முடிக்க ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப்?ஈரான் மீதான போர் தொடங்கி ஐந்து வாரங்கள் கடந்துள்ள நிலையில், 'ஆபரேஷன் எபிக் ப்யூரி' ராணுவ நடவடிக்கையை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியாவால் தேடப்படும் பயங்கரவாதிகள் மர்மமாக மரணம்.. நேற்று மசூத் அசார் திடீர் மரணம்..!

இந்தியாவால் தேடப்படும் பயங்கரவாதிகள் மர்மமாக மரணம்.. நேற்று மசூத் அசார் திடீர் மரணம்..!ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் மசூத் அசாரின் சகோதரர் முகமது தாஹிர் அன்வர் பாகிஸ்தானில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார்.

