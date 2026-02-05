வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026
Last Modified: வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (15:45 IST)

தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை!.. திறந்துவைக்கும் பிரதமர் மோடி!...

மத்தியில் எப்போது பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததோ அப்போது முதலே தமிழகத்திற்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டித் தர வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.. ஆனால் பல மாநிலங்களிலும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை நிறுவும் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டை கண்டு கொள்ளவில்லை..

அதற்கு முக்கிய காரணம் தமிழகத்தில் பாஜகவிற்கு மக்கள் வாக்களிப்பது இல்லை.. சில தேர்தலில் நோட்டாவுக்கும் குறைவான வாக்குகளை பாஜக பெற்றது. எனவே தமிழகத்தில் முக்கிய திட்டங்களை கொண்டு வர பாஜக அரசு விரும்பவில்லை என திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சனம் செய்தது..

அதன்பின் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவனை துவங்குவதற்கான பணிகள் துவங்கப்பட்டது. ஆனால் அது அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டது.. இதை கையிலெடுத்த திமுக தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டித் தருவதாக சொல்லி தமிழகத்தை பாஜக ஏமாற்றிவிட்டதாக பிரச்சாரம் செய்தார்கள்..

குறிப்பாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செங்கல்லில் எய்ம்ஸ் என எழுதி ‘பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.. இதுதான் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை’ என பல தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் செய்தார்.. அது திமுகவுக்கு நல்ல பலனை கொடுத்தது. இந்நிலையில், வருகிற 28ம் தேதி மதுரைக்கு வரும் பிரதமர் மோடி மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட சில கட்டணங்களை திறந்து வைக்கிறார்.. மேலும் மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டவிருப்பதாக பாஜக தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது..

என் மகனை அடிச்சி கொன்னுட்டாங்க!.. நிகிதாவுக்கு உதவிய அந்த பெரிய இடம் யார்?.. அஜித்குமார் தாய் கேள்வி..

என் மகனை அடிச்சி கொன்னுட்டாங்க!.. நிகிதாவுக்கு உதவிய அந்த பெரிய இடம் யார்?.. அஜித்குமார் தாய் கேள்வி..சிவகங்கை மாவட்டம் மடப்புரம் பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வந்த அஜித்குமார் மீது நிகிதா என்பவர் கடந்த வருடம் ஜூன் 27ஆம் தேதி நகை திருட்டு புகார் கொடுத்தார்..

அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சா பிரதமரை மாத்திடுவேன்!.. கிஷோர் ஆதங்கம்..

அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சா பிரதமரை மாத்திடுவேன்!.. கிஷோர் ஆதங்கம்..2014ம் வருடம் மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தது. குஜராத்தில் முதல்வராக இருந்த மோடி கடந்த மூன்று முறையும் இந்திய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்

பெரியார் சொன்னதை தான் நான் சொன்னேன்.. கமல் குற்றச்சாட்டுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் மறுப்பு..!

பெரியார் சொன்னதை தான் நான் சொன்னேன்.. கமல் குற்றச்சாட்டுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் மறுப்பு..!மாநிலங்களவையில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் பேசியபோது, "யாசகம் எடுக்கக்கூட தமிழ் உதவாது" என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதாக குறிப்பிட்டு விமர்சித்தார். மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பிழைகளால் மக்களின் உரிமை பறிபோவதாகவும், பீகார் 'வாழும் பிணங்களின்' பூமியாக மாறிவிட்டதாகவும் அவர் காட்டமாகப் பேசினார்.

கூகுள் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக 400 பில்லியன் டாலர்கள் வருமானம்.. இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!

கூகுள் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக 400 பில்லியன் டாலர்கள் வருமானம்.. இந்த 2 காரணங்கள் தான்..!கூகுள் நிறுவனத்தின் 2025-ஆம் ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டு மற்றும் முழு நிதியாண்டு முடிவுகளை அந்நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்திய ஐடி துறையின் அஸ்திவாரத்தையே மாற்றப்போகும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி. சுதாரிக்க வேண்டிய காலம்..!

இந்திய ஐடி துறையின் அஸ்திவாரத்தையே மாற்றப்போகும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி. சுதாரிக்க வேண்டிய காலம்..!இந்தியாவின் ஐடி நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு சேவை வழங்கும் பணிகளையே செய்கின்றன. இப்போது, அதே அமெரிக்க நிறுவனங்கள் மனிதர்களைவிட வேகமாகவும், மலிவாகவும் வேலை செய்யக்கூடிய ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருகின்றன.

