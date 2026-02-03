செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva

பிரதமர் மோடி நாட்டை விற்றுவிட்டார்.. ராகுல் காந்தி கடும் குற்றச்சாட்டு..!

பிரதமர் மோடி நாட்டை விற்றுவிட்டார்.. ராகுல் காந்தி கடும் குற்றச்சாட்டு..!
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது முன்வைத்துள்ள அடுக்கடுக்கான புகார்கள் தேசிய அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. நாடாளுமன்றத்தில் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பிரதமர் மோடி அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் மூலம் இந்தியாவை விற்றுவிட்டதாகக்குற்றம் சாட்டினார்.
 
அமெரிக்காவின் கடும் அழுத்தத்திற்கு பணிந்தே பிரதமர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட ராகுல் காந்தி, "மோடியின் பிம்பத்தை உருவாக்கியவர்களே இப்போது அதை உடைக்க தொடங்கியுள்ளனர்" என்று விமர்சித்தார். 
 
அமெரிக்காவில் அதானி மீதுள்ள வழக்குகள் உண்மையில் பிரதமர் மீதான வழக்குகள் தான் என்றும், எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் உள்ள வெளியிடப்படாத தகவல்கள் பிரதமருக்கு பெரும் அழுத்தத்தைத் தருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 
 
நாட்டின் உழைப்பை அடகு வைத்து பிரதமர் சமரசம் செய்துகொண்டதாக கூறிய ராகுல் காந்தியின் இந்த பேச்சு, பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே கடும் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சியே இல்லயே!. நடனமாடிய விஜயை திட்டிய ஜெயக்குமார்!...

கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சியே இல்லயே!. நடனமாடிய விஜயை திட்டிய ஜெயக்குமார்!...தமிழக வெற்றிக் கழகம் துவங்கப்பட்டு இரண்டு வருடங்கள் முடிவடைந்தது..

JEE Main இரண்டாம் கட்ட தேர்வு: விண்ணப்ப பதிவு தொடங்குவது எப்போது?

JEE Main இரண்டாம் கட்ட தேர்வு: விண்ணப்ப பதிவு தொடங்குவது எப்போது?நாடு முழுவதும் உள்ள IIT, NIT போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இளநிலை படிப்புகளில் சேருவதற்கான JEE நுழைவுத்தேர்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் பேச்சு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவே: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விளக்கம்

விஜய் பேச்சு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவே: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விளக்கம்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்ததோடு, ஒரு திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. இதற்குப் பதில் அளிக்கும் வகையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

திடீரென விலகிய அண்ணாமலை.. பாஜக தொண்டர்கள் அதிர்ச்சி..!

திடீரென விலகிய அண்ணாமலை.. பாஜக தொண்டர்கள் அதிர்ச்சி..!தமிழக சட்டசபை தேர்தல் வரும் மே மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழக பாஜகவின் முக்கிய முகமான அண்ணாமலை, தேர்தல் பொறுப்புகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com