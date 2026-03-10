செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026 (10:01 IST)

மூன்றாம் தரமான ட்வீட் - திரிஷாவை விடாத பார்த்திபன்

மூன்றாம் தரமான ட்வீட் - திரிஷாவை விடாத பார்த்திபன்
நடிகை திரிஷா மற்றும் இயக்குனர் பார்த்திபன் இடையேயான மோதல் தற்போது கோலிவுட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு சாதாரண நகைச்சுவை பேச்சில் தொடங்கி, தற்போது ஒருவரை ஒருவர் பகிரங்கமாக விமர்சிக்கும் அளவிற்கு இந்த விவகாரம் முற்றியுள்ளது.
 
விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில் திருமணத்தை மீறி ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார் என்று கூறியிருந்தார். அந்த விவகரம் தமிழகமெங்கும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.  ஆனால் இதை எதையும் கண்டுகொள்ளாத விஜய் திருஷாவுடன் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்றார். அது விஜய் மீதான நம்பிக்கையை தகர்த்தெறிந்தது என்றே சொல்லலாம்.   இந்நிலையில், ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பார்த்திபனிடம், திரையில் திரிஷாவின் புகைப்படம் காட்டப்பட்டது. அப்போது அவர், "குந்தவை வீட்டிலேயே குந்த வைத்தால்  நல்லது, அவர் வெளியே வந்தால்தான் பிரச்சனைகள் வருகின்றன  என்று நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டார். அரங்கத்தில் இருந்தவர்கள் கைதட்டிச் ரசித்தனர்.
 
பார்த்திபனின் இந்தப் பேச்சைக் கண்டித்து திரிஷா தனது எக்ஸ்  தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அதில்:
 
மைக்கைப் பிடித்துப் பேசுவதால் மட்டுமே ஒரு கருத்து புத்திசாலித்தனமாகி விடாது. அறிவில்லாமல், மரியாதையில்லாமல் பேசுவது பேசுபவரின் குண நலனையே காட்டும்." தன்னுடைய அனுமதி இன்றி புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தியதற்கும் அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
 
ஆரம்பத்தில், தனது பேச்சு தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டதாகக் கூறி பார்த்திபன் வருத்தம் தெரிவித்தார். "வார்த்தை ஜாலத்திற்காகச் சொன்னது சிலரை காயப்படுத்தியிருந்தால் வருந்துகிறேன் என ஆடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். ஆனால், திரிஷாவின் ட்வீட் தன்னை மிகவும் காயப்படுத்தியதாகக் கூறி, பார்த்திபன் தற்போது மீண்டும் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் முன்வைத்த அதிரடி வாதங்கள்:
 
திரிஷா பொதுவெளியில் எத்தனையோ விமர்சனங்கள் வரும்போது அமைதியாக இருந்தவர், எனக்கு மட்டும் பதில் சொல்கிறார். திரிஷா இப்படி ஒரு 'மூன்றாம் தரமான' ட்வீட்டைப் போடுவார் என்று தெரிந்திருந்தால், நான் ஆரம்பத்திலேயே வருத்தம் தெரிவித்திருக்க மாட்டேன். விஜய் - திரிஷா விவகாரத்தில் தேவையற்ற சர்ச்சைகள் உருவானது குறித்த ஆதங்கத்தில்தான் அப்படிப் பேசினேன். மற்றபடி திட்டமிட்டு யாரையும் இழிவுபடுத்தவில்லை."
 
தற்போது இந்த விவகாரத்தில் இணையவாசிகள் இரண்டு பிரிவாகப் பிரிந்துள்ளனர். பார்த்திபன் பெண்களை இழிவுபடுத்துவதாக ஒரு தரப்பும், திரிஷாவின் தனிப்பட்ட விஷயங்களைச் சுட்டிக்காட்டி பார்த்திபனுக்கு ஆதரவாக மற்றொரு தரப்பும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குந்தவை' விவகாரம் தற்போது கோலிவுட்டின் ஹாட் டாபிக்காக மாறியுள்ளது.

மோடி ஒரு போன்கால் செய்தால் போதும்.. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நின்றுவிடும்: அமீரக தூதர்

மோடி ஒரு போன்கால் செய்தால் போதும்.. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நின்றுவிடும்: அமீரக தூதர்ஈரான்-இஸ்ரேல் இடையிலான போரில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் எந்த பக்கமும் சாய விரும்பவில்லை என்றும், தனது மண்ணை எவர் ஒருவரும் தாக்குதலுக்காக பயன்படுத்த அனுமதிக்காது என்றும் இந்தியாவிற்கான அமீரகத் தூதர் ஹுசைன் ஹசன் மிர்சா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்யும் நிலையில் அமீரகம் இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வாருங்கள் விஜய்.. அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்..!

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வாருங்கள் விஜய்.. அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு அழைத்து அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி ஏ.என்.எஸ்.பிரசாத், கட்சியின் அடிப்படை பொறுப்புகளில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு குறைவு.. 2 வாரங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு Work From Home.. அதிரடி உத்தரவு..!

பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு குறைவு.. 2 வாரங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு Work From Home.. அதிரடி உத்தரவு..!நாட்டில் நிலவி வரும் கடுமையான எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க, பாகிஸ்தான் அரசு பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருகிறதா? கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சம்.. மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருகிறதா? கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சம்.. மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரம் குறித்து மத்திய அரசு முக்கிய விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளது. இதன்படி, கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு 100 டாலர் என்ற அளவை தொடாத வரை, இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் உயர்வு இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இனிமேல் உங்க இஷ்டத்திற்கு சிலிண்டர் வாங்க முடியாது.. கட்டுப்பாடு விதித்த மத்திய அரசு..!

இனிமேல் உங்க இஷ்டத்திற்கு சிலிண்டர் வாங்க முடியாது.. கட்டுப்பாடு விதித்த மத்திய அரசு..!மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் அமெரிக்கா-ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் எதிரொலியாக இந்தியாவிலும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளதால், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com