மூன்றாம் தரமான ட்வீட் - திரிஷாவை விடாத பார்த்திபன்
நடிகை திரிஷா மற்றும் இயக்குனர் பார்த்திபன் இடையேயான மோதல் தற்போது கோலிவுட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு சாதாரண நகைச்சுவை பேச்சில் தொடங்கி, தற்போது ஒருவரை ஒருவர் பகிரங்கமாக விமர்சிக்கும் அளவிற்கு இந்த விவகாரம் முற்றியுள்ளது.
விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில் திருமணத்தை மீறி ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார் என்று கூறியிருந்தார். அந்த விவகரம் தமிழகமெங்கும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் இதை எதையும் கண்டுகொள்ளாத விஜய் திருஷாவுடன் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்றார். அது விஜய் மீதான நம்பிக்கையை தகர்த்தெறிந்தது என்றே சொல்லலாம். இந்நிலையில், ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட பார்த்திபனிடம், திரையில் திரிஷாவின் புகைப்படம் காட்டப்பட்டது. அப்போது அவர், "குந்தவை வீட்டிலேயே குந்த வைத்தால் நல்லது, அவர் வெளியே வந்தால்தான் பிரச்சனைகள் வருகின்றன என்று நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டார். அரங்கத்தில் இருந்தவர்கள் கைதட்டிச் ரசித்தனர்.
பார்த்திபனின் இந்தப் பேச்சைக் கண்டித்து திரிஷா தனது எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். அதில்:
மைக்கைப் பிடித்துப் பேசுவதால் மட்டுமே ஒரு கருத்து புத்திசாலித்தனமாகி விடாது. அறிவில்லாமல், மரியாதையில்லாமல் பேசுவது பேசுபவரின் குண நலனையே காட்டும்." தன்னுடைய அனுமதி இன்றி புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தியதற்கும் அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார்.
ஆரம்பத்தில், தனது பேச்சு தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டதாகக் கூறி பார்த்திபன் வருத்தம் தெரிவித்தார். "வார்த்தை ஜாலத்திற்காகச் சொன்னது சிலரை காயப்படுத்தியிருந்தால் வருந்துகிறேன் என ஆடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். ஆனால், திரிஷாவின் ட்வீட் தன்னை மிகவும் காயப்படுத்தியதாகக் கூறி, பார்த்திபன் தற்போது மீண்டும் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் முன்வைத்த அதிரடி வாதங்கள்:
திரிஷா பொதுவெளியில் எத்தனையோ விமர்சனங்கள் வரும்போது அமைதியாக இருந்தவர், எனக்கு மட்டும் பதில் சொல்கிறார். திரிஷா இப்படி ஒரு 'மூன்றாம் தரமான' ட்வீட்டைப் போடுவார் என்று தெரிந்திருந்தால், நான் ஆரம்பத்திலேயே வருத்தம் தெரிவித்திருக்க மாட்டேன். விஜய் - திரிஷா விவகாரத்தில் தேவையற்ற சர்ச்சைகள் உருவானது குறித்த ஆதங்கத்தில்தான் அப்படிப் பேசினேன். மற்றபடி திட்டமிட்டு யாரையும் இழிவுபடுத்தவில்லை."
தற்போது இந்த விவகாரத்தில் இணையவாசிகள் இரண்டு பிரிவாகப் பிரிந்துள்ளனர். பார்த்திபன் பெண்களை இழிவுபடுத்துவதாக ஒரு தரப்பும், திரிஷாவின் தனிப்பட்ட விஷயங்களைச் சுட்டிக்காட்டி பார்த்திபனுக்கு ஆதரவாக மற்றொரு தரப்பும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குந்தவை' விவகாரம் தற்போது கோலிவுட்டின் ஹாட் டாபிக்காக மாறியுள்ளது.