ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (12:55 IST)

குந்தவையை வீட்டில் குந்த வைக்கணும்.. இல்லனா பிரச்சனை!.. பார்த்திபனுக்கு செம நக்கல்..

parthiban
நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா சில நாட்களுக்கு முன்பு விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியது அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.  திருமணம் செய்து கொண்டு அவருடன் 27 வருடங்கள் குடும்பம் நடத்தியவர் சங்கீதா. 2 குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில் தற்போது விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளார். விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருக்கிறது.. அதனால் தங்களின் திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என சொல்லியிருக்கிறார் சங்கீதா. அதோடு, விஜய் தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருக்கிறார்..

விஜய் அரசியலுக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள்.. அரசியலுக்கு புதிதாக வந்திருகும் விஜய்க்கு வாக்களிப்போம் என பலரும் கூறிவரும் நிலையில் சங்கீதா கூறிய குற்றச்சாட்டுகள் பரபரப்பை கிளம்பியிருக்கிறது..

இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு திரைப்பட விழாவில் பார்த்திபன் கலந்துகொண்ட போது திரிஷாவின் புகைப்படத்தை காட்டி குந்தைவை (பொன்னியின் செல்வனில் திரிஷா ஏற்ற கதாபாத்திரம்) பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? என கேட்கப்பட்டது. அதற்கு ‘இந்த குந்தவையை கொஞ்ச நாட்கள் வீட்டில் குந்தை வைப்பது எல்லோருக்கும் நல்லது.. வெளியே வந்தால் பிரச்சனை’ என நக்கலாக பதில்ச் சொல்லியிருக்கிறார்.

16 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீரிலீஸ் ஆகும் ‘ஆரண்ய காண்டம்’.. தேதியை அறிவித்த இயக்குனர்..!

16 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரீரிலீஸ் ஆகும் ‘ஆரண்ய காண்டம்’.. தேதியை அறிவித்த இயக்குனர்..!தமிழ் திரையுலகில் ஒரு மிக முக்கியமான திரைப்படமாக போற்றப்படும் 'ஆரண்ய காண்டம்', 16 ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு வெளியான இத்திரைப்படம், தமிழ் சினிமாவின் கேங்க்ஸ்டர் வகை படங்களில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை படைத்தது.

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அடுத்த படம்.. ஹீரோ இவர் தான்.. இசை அனிருத்தும் இல்லை.. ஏஆர் ரஹ்மானும் இல்லை..!

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அடுத்த படம்.. ஹீரோ இவர் தான்.. இசை அனிருத்தும் இல்லை.. ஏஆர் ரஹ்மானும் இல்லை..!ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'டெக்ஸ்லா' திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தொடக்க விழா மற்றும் பூஜை சென்னையில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. 'லால் சலாம்' படத்தை தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யா இயக்கும் இத்திரைப்படத்தில் நடிகர் ஜெய் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.

ஜனநாயகனுக்கு சிக்னல் கொடுத்த தணிக்கை வாரியம்!.. விரைவில் ரிலீஸ்?...

ஜனநாயகனுக்கு சிக்னல் கொடுத்த தணிக்கை வாரியம்!.. விரைவில் ரிலீஸ்?...எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ முக்கிய வேடத்தில் நடித்து உருவான திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

யாரு என்ன வேணா சொல்லுங்க!.. ஐ டோண்ட் கேர்!.. திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்!..

யாரு என்ன வேணா சொல்லுங்க!.. ஐ டோண்ட் கேர்!.. திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் திரிஷா..

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கு அந்த படம் காரணமா?.. சுந்தர்.சி விளக்கம்!..

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகியதற்கு அந்த படம் காரணமா?.. சுந்தர்.சி விளக்கம்!..ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தை சுந்தர்.சி இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com