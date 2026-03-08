குந்தவையை வீட்டில் குந்த வைக்கணும்.. இல்லனா பிரச்சனை!.. பார்த்திபனுக்கு செம நக்கல்..
நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா சில நாட்களுக்கு முன்பு விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியது அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. திருமணம் செய்து கொண்டு அவருடன் 27 வருடங்கள் குடும்பம் நடத்தியவர் சங்கீதா. 2 குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில் தற்போது விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளார். விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருக்கிறது.. அதனால் தங்களின் திருமண வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என சொல்லியிருக்கிறார் சங்கீதா. அதோடு, விஜய் தன்னை கொடுமைப்படுத்தியதாகவும் பரபரப்பு புகார்களை கூறியிருக்கிறார்..
விஜய் அரசியலுக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள்.. அரசியலுக்கு புதிதாக வந்திருகும் விஜய்க்கு வாக்களிப்போம் என பலரும் கூறிவரும் நிலையில் சங்கீதா கூறிய குற்றச்சாட்டுகள் பரபரப்பை கிளம்பியிருக்கிறது..
இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு திரைப்பட விழாவில் பார்த்திபன் கலந்துகொண்ட போது திரிஷாவின் புகைப்படத்தை காட்டி குந்தைவை (பொன்னியின் செல்வனில் திரிஷா ஏற்ற கதாபாத்திரம்) பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? என கேட்கப்பட்டது. அதற்கு ‘இந்த குந்தவையை கொஞ்ச நாட்கள் வீட்டில் குந்தை வைப்பது எல்லோருக்கும் நல்லது.. வெளியே வந்தால் பிரச்சனை’ என நக்கலாக பதில்ச் சொல்லியிருக்கிறார்.