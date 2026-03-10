செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
போரை எப்போது முடிக்க வேண்டும் என முடிவு செய்வது நாங்கள் தான்.. வெள்ளை மாளிகை அல்ல: ஈரான்

ஈரான் மீதான போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறிய கருத்திற்கு, ஈரானின் புரட்சிகர காவல்படை கடும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
 
"இந்தப் போரை எப்போது முடிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள்தான் தீர்மானிப்போம்; வெள்ளை மாளிகை அல்ல" என்று ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. பிராந்தியத்தின் எதிர்காலமும் அதிகார சமன்பாடுகளும் தற்போது தங்கள் கைகளிலேயே இருப்பதாக ஈரான் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது.
 
முன்னதாக, புளோரிடாவில் பேசிய ட்ரம்ப், ஈரானுடனான மோதல் ஒரு குறுகிய கால பயணமாக  இருக்கும் என குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எண்ணெய் போக்குவரத்திற்கு ஈரான் ஏதேனும் இடையூறு விளைவித்தால், இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 20 மடங்கு கடுமையான தாக்குதலை அமெரிக்கா தொடுக்கும் என எச்சரித்துள்ளார். 
 
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஈரான் தாக்குதல் செய்தால் ஈரானுக்கு மரண் அடி நிகழும் என்றும், அந்த நாடு மீண்டும் மீண்டு வர முடியாதபடி அதன் இலக்குகள் அழிக்கப்படும் என்றும் ட்ரம்ப் மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
 
மோடி ஒரு போன்கால் செய்தால் போதும்.. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நின்றுவிடும்: அமீரக தூதர்

மோடி ஒரு போன்கால் செய்தால் போதும்.. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நின்றுவிடும்: அமீரக தூதர்ஈரான்-இஸ்ரேல் இடையிலான போரில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் எந்த பக்கமும் சாய விரும்பவில்லை என்றும், தனது மண்ணை எவர் ஒருவரும் தாக்குதலுக்காக பயன்படுத்த அனுமதிக்காது என்றும் இந்தியாவிற்கான அமீரகத் தூதர் ஹுசைன் ஹசன் மிர்சா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்யும் நிலையில் அமீரகம் இருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வாருங்கள் விஜய்.. அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்..!

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு வாருங்கள் விஜய்.. அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு அழைத்து அறிக்கை வெளியிட்ட பாஜக நிர்வாகி ஏ.என்.எஸ்.பிரசாத், கட்சியின் அடிப்படை பொறுப்புகளில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு குறைவு.. 2 வாரங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு Work From Home.. அதிரடி உத்தரவு..!

பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு குறைவு.. 2 வாரங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. அரசு ஊழியர்களுக்கு Work From Home.. அதிரடி உத்தரவு..!நாட்டில் நிலவி வரும் கடுமையான எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க, பாகிஸ்தான் அரசு பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருகிறதா? கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சம்.. மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருகிறதா? கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சம்.. மத்திய அரசு சொல்வது என்ன?சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரம் குறித்து மத்திய அரசு முக்கிய விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளது. இதன்படி, கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு 100 டாலர் என்ற அளவை தொடாத வரை, இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் உயர்வு இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இனிமேல் உங்க இஷ்டத்திற்கு சிலிண்டர் வாங்க முடியாது.. கட்டுப்பாடு விதித்த மத்திய அரசு..!

இனிமேல் உங்க இஷ்டத்திற்கு சிலிண்டர் வாங்க முடியாது.. கட்டுப்பாடு விதித்த மத்திய அரசு..!மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் அமெரிக்கா-ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் எதிரொலியாக இந்தியாவிலும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளதால், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளன.

