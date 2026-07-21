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ஆன்லைன் மூலம் இனி சுங்கச்சாவடி மாதாந்திர பாஸ்.. புதிய செயலி அறிமுகம்...
சுங்கச்சாவடிகளில் நிலவும் நீண்ட வரிசைகளுக்கும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஒரு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இனிமேல் சுங்கச்சாவடிகளில் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்குள் வசிக்கும் உள்ளூர் மக்கள் மாதாந்திர பாஸ்களை பெற டோல்கேட்டுகளுக்கு நேரில் சென்று அலைந்து திரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த புதிய மாற்றத்தின் மூலம் பொதுமக்கள் தங்களின் பொன்னான நேரத்தையும் எரிபொருளையும் பெருமளவில் மிச்சப்படுத்த முடியும்.
மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வமான ‘ராஜ்மார்க் யாத்திரா’ செயலி மூலம் இந்த டிஜிட்டல் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்மார்ட் போன் வைத்துள்ள எவரும் மிக எளிய முறையில் இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, தங்களின் இருப்பிட சான்றுகளைச் சமர்ப்பித்து ஆன்லைன் மூலமாகவே உள்ளூர் மாதாந்திர பாஸ்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். நீண்ட வரிசையில் காத்துக்கிடந்து சிரமப்பட்ட மக்களுக்கு இந்த டிஜிட்டல் முறை மிகப்பெரிய நிம்மதியை தந்துள்ளது.
நெடுஞ்சாலை பயணங்களை எளிமையாக்கும் இந்த நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இனி அலுவலங்களுக்கோ அல்லது சுங்கச்சாவடிகளுக்கோ நேரில் சென்று பாஸ் புதுப்பிக்க வேண்டிய வேலையில்லை என்பதால், வாகன ஓட்டிகள் அரசுக்கு தங்களின் மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
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பரம்பரை முறைவழி சாரா அறங்காவலர்களை நியமனம்.. இந்து சமய அறநிலையத்துறை முக்கிய அறிவிப்பு..
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மீண்டும் 50% வரிவிதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்... திருந்தவே மாட்டாரா?
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ஆந்திராவை தொடர்ந்து பீகாரிலும் கொரோனா.. தந்தை மகள் மருத்துவமனையில் அனுமதி...
ஆந்திப் பிரதேசத்தை தொடர்ந்து பீகாரிலும் தந்தை மற்றும் மகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் மீண்டும் ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஆந்திராவில் இரண்டு பேருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நிலையில், தற்போது பீகாரின் பாகல்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 65 வயது தந்தை மற்றும் அவரது 35 வயது மகளுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.