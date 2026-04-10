வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
  தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (13:06 IST)

இனிமேல் யுபிஐ மூலம் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அனுப்பினால் போய் சேர 1 மணி நேரம் ஆகுமா? என்ன காரணம்?

டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகளில் அதிகரித்து வரும் மோசடிகளை கட்டுப்படுத்த, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு புதிய அதிரடி திட்டத்தை முன்மொழிந்துள்ளது. இதன்படி, யுபிஐ அல்லது ஐஎம்பிஎஸ் மூலம் 10,000 ரூபாய்க்கு மேல் பணம் அனுப்பினால், ஒரு மணிநேர 'கூலிங் பீரியட்' அமல்படுத்தப்பட உள்ளது. அதாவது, நீங்கள் அனுப்பும் பணம் பெறுநரின் கணக்கிற்கு செல்ல ஒரு மணிநேரம் தாமதமாகும்.
 
இந்த ஒரு மணிநேர இடைவெளியில், பணத்தை அனுப்பியவர் பரிவர்த்தனையை சரிபார்க்கவும், ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் அதை ரத்து செய்யவும் முடியும். 
இந்தியாவில் 2026-ல் ஆன்லைன் மோசடிகள் 22,000 கோடி ரூபாயை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்கள் மூலம் மக்களை மிரட்டியோ அல்லது ஆசை காட்டியோ செய்யப்படும் 'சோஷியல் இன்ஜினியரிங்' மோசடிகளைத் தடுக்க இது உதவும்.
 
இருப்பினும், கடைகளில் ஸ்கேன் செய்து பணம் செலுத்துவதற்கும் ஏற்கனவே நம்பிக்கைக்குரிய பட்டியலில் உள்ளவர்களுக்கும் பணம் அனுப்ப இந்த விதிமுறை பொருந்தாது. 
 
மேலும், 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் 50,000 ரூபாய்க்கு மேல் அனுப்பினால், அவர்களின் நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரின் அனுமதி கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது. டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஒரே கிளிக்கில் முடக்கும் 'கில் ஸ்விட்ச்' வசதியையும் கொண்டுவர ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது.
 
ஜனநாயகன் லீக் வீடியோவில் சர்ச்சை சீன்!.. விஜய்க்கு வாக்குகள் கிடைக்குமா?...

ஜனநாயகன் லீக் வீடியோவில் சர்ச்சை சீன்!.. விஜய்க்கு வாக்குகள் கிடைக்குமா?...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் அவரின் கடைசி திரைப்படமாக பார்க்கப்படுகிறது

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.1000 அதிகம்..!

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் ரூ.1000 அதிகம்..!தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் இன்று அதிரடியான உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

மூன்று நாட்களில் சுமார் 33.9% உயர்வு.. உச்சத்திற்கு சென்றது ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் பங்குகள்..!

மூன்று நாட்களில் சுமார் 33.9% உயர்வு.. உச்சத்திற்கு சென்றது ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் பங்குகள்..!ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் பங்குகள் கடந்த மூன்று நாட்களில் சுமார் 33.9% உயர்ந்து முதலீட்டாளர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விஜய்க்கு அனுமதி.. உதயநிதிக்கு அனுமதி மறுப்பு!.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி...

விஜய்க்கு அனுமதி.. உதயநிதிக்கு அனுமதி மறுப்பு!.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் சுறுசுறுப்பாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்

இஸ்லாமாபாத்தில் பள்ளிகள், வணிக வளாகங்கள் மூடல்.. நாளை அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தை..!

இஸ்லாமாபாத்தில் பள்ளிகள், வணிக வளாகங்கள் மூடல்.. நாளை அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தை..!மத்திய கிழக்கில் நிலவி வரும் போர் பதற்றத்தை தணிக்கும் நோக்கில், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை ஏப்ரல் 11 முதல் பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் தொடங்குகிறது. இந்த பேச்சுவார்த்தையை முன்னிட்டு, இஸ்லாமாபாத் நகரம் தற்போது ஒரு பலத்த பாதுகாப்பு கோட்டையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

