திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (20:20 IST)

திமுக கூட்டணிக்கு போகும் ஓபிஎஸ், டிடிவி?!.. சூடுபிடிக்கும் அரசியல் களம்!...

stalin
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில் எந்த கட்சியுடன் யார் கூட்டணி அமைக்க போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒருபக்கம் அரசியல் களமும் சூடு பிடித்திருக்கிறது. திமுகவைப் பொறுத்தவரை முஸ்லிம் லீக், கம்யூனிஸ்ட், விடுதலைச் சிறுத்தை போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கும்.

அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை ஏற்கனவே பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டது. இதுவரை வேற எந்த கட்சியும் அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. நாம் தமிழர் கட்சி தனியாகவே தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளது. தேமுதிக, பாமக போன்ற கட்சிகள் திமுக அல்லது அதிமுக பக்கம் போக வாய்ப்பிருக்கிறது. விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்து போட்டியிடுமே இல்லை கூட்டணி அமைக்குமா என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும்.

ஒருபக்கம் அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்ற ஓ.பன்னீர் செல்வம், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் யாருடன் கூட்டணி அமைக்கப் போகிறார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரின் ஆதரவாளர்கள் திமுகவுக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்துள்ளது. ஏற்கனவே வைத்தியலிங்கம், வெல்லமண்டி நடராஜன் ஆகியோர் திமுகவுடன் பேசி வருவதாக தெரிகிறது.

ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் இருவரும் விஜய் பக்கம் சென்று விடக்கூடாது என திமுக கருதுகிறது. எனவே இருவரிடமும் திமுக காய் நகர்த்தி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. தனக்கு துணைப் பொதுச்செயலாளர் பதவி கொடுத்தால் திமுகவுக்கு வருகிறேன் என ஓபிஎஸ் கண்டிஷன் போட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால் அப்படி ஒரு பதவி திமுகவில் இல்லை.

ஒருவேளை பன்னீருக்காக அப்படி ஒரு பதவியை உருவாக்கி கொடுத்தால் பன்னீரும், அவரின் ஆதரவாளர்கள் சிலரும் திமுகவில் இணைய வாய்ப்புண்டு. தனக்கு மட்டும் பதவி என்றில்லாமல் தன்னுடைய ஆதரவாளர்கள் 10 பேருக்கும் தேர்தலில் சீட் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் ஓபிஎஸ் கேட்டிருப்பதாக தெரிகிறது. ஒருவேளை இதற்கெல்லாம் திமுக தலைமை ஒப்புக் கொண்டால் ஓபிஎஸ் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் திமுகவில் இணைய வாய்ப்புண்டு என்கிறார்கள் விபரம் அறிந்தவர்கள்.

மது வாங்கும்போது 10 ரூபாய் அதிகம் செலுத்த வேண்டும்.. காலி பாட்டிலை கொடுத்து அந்த 10 ரூபாயை திரும்ப பெறலாம்: டாஸ்மாக்

மது வாங்கும்போது 10 ரூபாய் அதிகம் செலுத்த வேண்டும்.. காலி பாட்டிலை கொடுத்து அந்த 10 ரூபாயை திரும்ப பெறலாம்: டாஸ்மாக்தமிழக அரசின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளிலும் காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம் நாளை ) முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இத்திட்டம் சென்னை வடக்கு, தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

சகோதரி மம்தாவுக்கு வாழ்த்துக்கள்.. பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலின் எக்ஸ் பதிவுகள்..!

சகோதரி மம்தாவுக்கு வாழ்த்துக்கள்.. பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலின் எக்ஸ் பதிவுகள்..!மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுவதை முன்னிட்டு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆகியோர் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்கொலைக்கு முயன்ற மகள் உயிர் தப்பினார்.. காப்பாற்ற சென்ற தந்தை பரிதாப பலி..!

தற்கொலைக்கு முயன்ற மகள் உயிர் தப்பினார்.. காப்பாற்ற சென்ற தந்தை பரிதாப பலி..!கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே, தற்கொலைக்கு முயன்ற மகளை காப்பாற்ற சென்ற தந்தை கிணற்றில் மூழ்கிப் பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காலையில் உயர்ந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1,280 உயர்வு..!

காலையில் உயர்ந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.1,280 உயர்வு..!தமிழகத்தில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை யாரும் எதிர்பாராத விதமாக வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

ஆட்சி பங்கு தரும் கூட்டணியில் இணைவோம்: டிடிவி தினகரன்

ஆட்சி பங்கு தரும் கூட்டணியில் இணைவோம்: டிடிவி தினகரன்அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தனது அதிரடி நிலைப்பாட்டைத் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற கட்சி ஆலோசனை கூட்டத்தில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். "ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு தரும் கூட்டணிக்குத்தான் நாங்கள் செல்வோம்" என்று அவர் முழங்கியிருப்பது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com