திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (15:41 IST)

ஹரே பாய் கம்முனு இரு!.. நயினார் நாகேந்திரனை அசிங்கப்படுத்திய அமித்ஷா!.. வைரல் வீடியோ...

nainar
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம் என்கிற தலைப்பில் கடந்த அக்டோபர் 12ம் தேதி தனது பிரச்சார பயணத்தை மதுரையில் தொடங்கினார். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் சென்று வந்துவிட்ட நிலையில் இதன் நிறைவு விழா நேற்று புதுக்கோட்டையில் நடந்தது. அந்த விழாவில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, பியூஸ் கோயல்,மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டார்கள்.

இந்த மேடையில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன் ‘திமுகவால் தமிழக மக்கள் கண்ணீர் வடித்து வருகிறார்கள். அதை மாற்றவே அமித்ஷா வந்துள்ளார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து திமுகவை அகற்றி தேசிய ஜனநாயக ஆட்சி கொண்டு வருவோம் என்று பேசினார். மேலும் கரூரில் கூட்டணியில் சிக்கி 41 பேர் பலியானதற்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம். ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் அனைவரும் சிறை செல்வார்கள்’ என்றும் பேசினார்.

இறுதியாக அமித்ஷா பேச சென்றபோது அதை அறிவிக்க நினைத்த நயினார் நகேந்திரன் மைக்கை பிடித்து ‘ இப்போது மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா..’ என சொல்ல முற்பட்டபோது அவரை தடுத்த அமித்ஷா ‘ஹரே பாய் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்றவரை கூப்பிடு’ என்றார். அதன்பின் அமித்ஷா பேசுவதை மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்த்தார்
.
இந்த வீடியோவை திமுகவினர் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து ‘நீங்கள் என்னதான் மாநில தலைவராக இருந்தாலும் டெல்லியில் இருப்பவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் மரியாதை இதுதான்’ என்று பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.



திமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. 2026-ல் கூட்டணி நீடிக்குமா?..

திமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. 2026-ல் கூட்டணி நீடிக்குமா?..தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சிகள் கூட்டணி வைத்துதான் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன.

திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு! பெரும் எதிர்பார்ப்பு..!

திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு! பெரும் எதிர்பார்ப்பு..!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்ரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் தீபத் திருவிழா தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நாளை மிக முக்கியமான தீர்ப்பை வழங்க உள்ளது.

வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா நடத்திய திடீர் ராணுவ தாக்குதல்.. இந்தியா கவலை..!

வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா நடத்திய திடீர் ராணுவ தாக்குதல்.. இந்தியா கவலை..!வெனிசுலா மீது அமெரிக்கா நடத்திய திடீர் ராணுவ தாக்குதல் மற்றும் அந்நாட்டு அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் சர்வதேச அரங்கில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சூழலில் இந்தியா தனது ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

கனிமொழி பிறந்த நாள்.. தவெக தலைவர் விஜய், மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வாழ்த்து.. அரசியல் நாகரீகமா? எதேனும் உள்குத்தா?

கனிமொழி பிறந்த நாள்.. தவெக தலைவர் விஜய், மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா வாழ்த்து.. அரசியல் நாகரீகமா? எதேனும் உள்குத்தா?திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழியின் 58-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் மற்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் தொலைபேசியில் வாழ்த்து தெரிவித்தது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

திமுகவின் 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' மாநாடு தேதி திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?

திமுகவின் 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' மாநாடு தேதி திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?திமுக தலைமை கழகத்தின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டியில் நடைபெறவிருந்த 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' டெல்டா மண்டல மகளிர் அணி மாநாடு, தற்போது தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com