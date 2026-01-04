ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (17:48 IST)

விஜய் ஆசை நிராசைதான்!.. தவெகவுக்கு இருக்கு!.. ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவேசம்!..

rajendira balaji
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது விஜய் தனியாக தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா? இல்லை அதிமுக போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைப்பாரா என்கிற கேள்வி எல்லோரிடமும் எழுந்தது. ஆனால் விஜயோ என் தலைமையில் கூட்டணி.. தவெக கூட்டணிக்கு வந்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு தருகிறோம் என பேச தொடங்கினார். ஆனால், அப்படியிருந்தும் அந்த கட்சியுடன் இதுவரை எந்த கட்சியும் கூட்டணி வைக்கவில்லை.

ஒருபக்கம் மேடைகளில் தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். சமீபத்தில் தவெகவின் முதல்வர் வேட்பாளராகவும் விஜய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ‘விஜய் திமுகவை தோற்கடிக்க விரும்பினால் அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும்.. ஏனெனில் தவெக நிர்வாகிகளுக்கு சரியான பயிற்சி இல்லை.. அதிமுக நிர்வாகிகள் அந்த பயிற்சிகளை கொடுப்பார்கள். விஜய் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கவில்லை என்றால் அந்த கட்சியை திமுக அழித்துவிடும்’ என்றெல்லாம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி கொடுத்தார்.

விஜயை எப்படியாவது அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முயற்சி செய்தார். ஆனால் விஜய் அதற்கு பிடி கொடுக்கவில்லை. துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட சில பதவிகள் கொடுப்பதாக சொல்லியும் விஜய் அதை ஏற்கவில்லை என செய்திகள் வெளியானது.

திமுகவை எதிர்க்கும் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் விஜய் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை வாங்கினால் மட்டுமெ திமுகவை தோற்கடிக்க முடியும்.. அதை விட்டுவிட்டு விஜய் தனியாக நின்று திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை வாங்கினால் அதனால் அவருக்கு எந்த பலனும் இல்லை. மாறாக, திமுக வெற்றி பெறவே அது உதவும்’ என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனால் விஜய் தன் மனதை மாற்றிக் கொண்டது போல் தெரியவில்லை.

இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ‘சினிமா ஸ்டார்கள் யார் வந்தாலும் கூட்டம் கூடும்.. அதுவெல்லாம் ஓட்டாக மாறாது.. விஜயின் ஆசை நிராசைதான். நிச்சயம் களம் தவெகவுக்கு பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும்’ என பேசியிருக்கிறார்.

தவெக கூட்டணிக்கு யாரெல்லாம் வராங்க?!.. செங்கோட்டையன் சொல்லிட்டாரே!...

தவெக கூட்டணிக்கு யாரெல்லாம் வராங்க?!.. செங்கோட்டையன் சொல்லிட்டாரே!...நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!

டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் இருவரையும் விஜய் கூட்டணியில் சேர்க்க தயங்குவது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்..!அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகிய இருவரும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி அமைக்கத் தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், விஜய் தரப்பிலிருந்து இந்த விஷயத்தில் ஒருவித தயக்கம் நீடிப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

2022 முதல் 2026 வைர!.. தமிழக அரசு கொடுத்த பொங்கல் பரிசின் விபரம்!....

2022 முதல் 2026 வைர!.. தமிழக அரசு கொடுத்த பொங்கல் பரிசின் விபரம்!....தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக திமுக எவ்வளவு பணம் கொடுக்கப் போகிறது என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் இருந்தது.

விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?

விஜய் பிரிக்கும் திமுக ஓட்டால் அதிமுகவுக்கு லாபமா? எடப்பாடியார் மீண்டும் முதல்வரா?சமீபத்திய அரசியல் ஆய்வுகளின்படி, விஜய்யின் வருகை குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் வாக்கு வங்கியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திமுக கூட்டணிக்கு வருகிறதா தேமுதிக? எத்தனை சீட்? ராஜ்யசபா சீட் உண்டா?

திமுக கூட்டணிக்கு வருகிறதா தேமுதிக? எத்தனை சீட்? ராஜ்யசபா சீட் உண்டா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளன. கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கைகோர்த்த தேமுதிக, தற்போது ஆளும் திமுக கூட்டணியை நோக்கி நகர்வதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பலமான பேச்சு எழுந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com