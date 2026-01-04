விஜய் ஆசை நிராசைதான்!.. தவெகவுக்கு இருக்கு!.. ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவேசம்!..
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது விஜய் தனியாக தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா? இல்லை அதிமுக போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைப்பாரா என்கிற கேள்வி எல்லோரிடமும் எழுந்தது. ஆனால் விஜயோ என் தலைமையில் கூட்டணி.. தவெக கூட்டணிக்கு வந்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு தருகிறோம் என பேச தொடங்கினார். ஆனால், அப்படியிருந்தும் அந்த கட்சியுடன் இதுவரை எந்த கட்சியும் கூட்டணி வைக்கவில்லை.
ஒருபக்கம் மேடைகளில் தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். சமீபத்தில் தவெகவின் முதல்வர் வேட்பாளராகவும் விஜய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ‘விஜய் திமுகவை தோற்கடிக்க விரும்பினால் அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்கு வர வேண்டும்.. ஏனெனில் தவெக நிர்வாகிகளுக்கு சரியான பயிற்சி இல்லை.. அதிமுக நிர்வாகிகள் அந்த பயிற்சிகளை கொடுப்பார்கள். விஜய் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கவில்லை என்றால் அந்த கட்சியை திமுக அழித்துவிடும்’ என்றெல்லாம் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி கொடுத்தார்.
விஜயை எப்படியாவது அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்கு கொண்டு வர வேண்டுமென முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முயற்சி செய்தார். ஆனால் விஜய் அதற்கு பிடி கொடுக்கவில்லை. துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட சில பதவிகள் கொடுப்பதாக சொல்லியும் விஜய் அதை ஏற்கவில்லை என செய்திகள் வெளியானது.
திமுகவை எதிர்க்கும் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் விஜய் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை வாங்கினால் மட்டுமெ திமுகவை தோற்கடிக்க முடியும்.. அதை விட்டுவிட்டு விஜய் தனியாக நின்று திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை வாங்கினால் அதனால் அவருக்கு எந்த பலனும் இல்லை. மாறாக, திமுக வெற்றி பெறவே அது உதவும்’ என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனால் விஜய் தன் மனதை மாற்றிக் கொண்டது போல் தெரியவில்லை.
இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ‘சினிமா ஸ்டார்கள் யார் வந்தாலும் கூட்டம் கூடும்.. அதுவெல்லாம் ஓட்டாக மாறாது.. விஜயின் ஆசை நிராசைதான். நிச்சயம் களம் தவெகவுக்கு பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும்’ என பேசியிருக்கிறார்.