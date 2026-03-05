28 சீட் வாங்கி, 15ல் ஜெயித்து என்ன சாதிக்க போகிறது காங்கிரஸ்? கடைசி வரை இப்படியே இருக்க போகிறதா?
தமிழக அரசியலில் ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்த காங்கிரஸ், இன்று வெறும் 28 தொகுதிகளுக்காகவும், அதில் 15 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதற்காகவும் பெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய சூழலில் உள்ளது.
'தேசிய கட்சி' என்ற பெருமையை தாண்டி, திராவிட கட்சிகளின் தயவில் இயங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான இடங்களை பெற்று, அதில் ஒரு பாதியை வெல்வது பெரிய சாதனையாக கருதப்படுவதில்லை.
மக்களின் செல்வாக்கு இருந்தும், வலுவான தலைமை மற்றும் அடிமட்ட கட்டமைப்பு இல்லாததே இந்தத் தேக்க நிலைக்குக் காரணம். 28 இடங்களை வாங்கி, 15 இடங்களில் வெற்றி பெறுவதால் தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தையோ அல்லது தனித்துவமான முடிவுகளையோ எடுக்க முடியாது. கூட்டணி என்ற வளையத்திற்குள்ளேயே முடங்கி கிடப்பது காங்கிரஸின் எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்குகிறது.
இளைய தலைமுறையை கவரத் தவறுவது மற்றும் உட்கட்சி பூசல்கள் அவர்களை முடக்குகின்றன. கடைசி வரை மற்றவர்களின் நிழலில் ஒதுங்குவதை விடுத்து, காங்கிரஸ் தனது தனித்துவத்தை மீட்டெடுக்காவிட்டால், தமிழக அரசியலில் ஒரு 'உதிரி' கட்சியாகவே இருக்க நேரிடும்.
Edited by Siva