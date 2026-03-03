செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 3 மார்ச் 2026 (14:52 IST)

ஆதவ் அர்ஜுனா யாருன்னே ராகுலுக்கு தெரியாது!.. மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.க்கு செம நக்கல்!..

rahul
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே இழுபறி நீடித்து வரும் நிலையில் காங்கிரஸை எப்படியாவது தங்கள் பக்கம் இழுக்க வேண்டும் என தவெக முயற்சி செய்து வருகிறது.. ஆனால் தவெக ஒரு புதிய கட்சி.. திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் ஒரு கட்சி.. மேலும் பல வருடங்கள் அனுபவம் கொண்ட ஒரு கட்சி.. எனவே அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைப்பதே நமக்கு நல்லது என சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் நினைக்கிறார்கள்..

ஆனால் ராகுல் காந்தியோ இன்னும் எத்தனை வருடத்திற்குதான் அதிகார பகிர்வு இல்லாமல் வெறும் கூட்டணியில் மட்டுமே இருக்க முடியும்.. நமக்கும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்.. அதனால்தான் கடந்த சில நாட்களாகவே ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என்கிற கோரிக்கை காங்கிரஸில் அதிகமாக பேசப்பட்டு வந்தது..

அதேநேரம், அப்படி பேசிய எந்த நிர்வாகிகள் மீதும் ராகுல் காந்தி எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதால் இது ராகுலின் குரலாகவே பார்க்கப்பட்டது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த பேச்சு வார்த்தையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக 25 தொகுதிகளை ஒதுக்க திமுக முன் வந்தது... ஆனால் அதை ஏற்க முடியாது என காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளருக்கு கிரிஷ் சோடங்கர் பேட்டி கொடுத்தார். அதோடு, திமுகவுடன் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தையிலிருந்து அவர் விலகிவிட்டார். ஒருபக்கம், ஹைதராபாத்தில் தங்கி இருக்கும் ராகுல் காந்தியை தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா சந்தித்து பேசியதாக செய்திகள் வெளியானது.. மேலும், அந்த சந்திப்பில் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பியும் உடனிருப்பார் என செய்திகள் வெளியானது.

ஆனால் அந்த செய்தியை காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் மறுத்திருக்கிறார்.. இது பற்றி செய்தியாளர்கள் எழுதிய கேள்விக்கு பதில் சொன்ன அவர் ‘ஆதவ் அர்ஜுனாவை யார் என்றே ராகுல் காந்திக்கு தெரியாது.. அவரையே ஏன் ராகுல் சந்திக்கப் போகிறார்’ என அவர் கேட்டிருக்கிறார்...

தினமும் 5,55,000 பேரல்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஆலையில் குண்டுபோட்ட ஈரான்.. அதிர்ச்சியான சாட்டிலைட் புகைப்படங்கள்..!

தினமும் 5,55,000 பேரல்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஆலையில் குண்டுபோட்ட ஈரான்.. அதிர்ச்சியான சாட்டிலைட் புகைப்படங்கள்..!ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு பதிலடியாக, ஈரான் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் சவுதி அரேபியாவின் மிக முக்கியமான 'ராஸ் தனுரா' எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பலத்த சேதமடைந்துள்ளது.

விமான பணிப்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்!.. திமுக கவுன்சிலர் கைது!...

விமான பணிப்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டல்!.. திமுக கவுன்சிலர் கைது!...கடந்த பிப்ரவரி 25ம் தேதி சென்னையிலிருந்து டெல்லி சென்ற இண்டிகோ விமான நிலையத்தில் திருவள்ளூர் நகராட்சியின் திமுக கவுன்சிலர் பிரபாகரன் மற்றும் அவர்களின் நண்பரும் வழக்கறிஞருமான தியாகு இருவரும் பயணித்துள்ளனர்.,

மத்திய கிழக்கில் சிக்கிய இந்தியர்கள் தரை வழியாக பயணம்.. நாடு திரும்பியவர்களின் திகில் அனுபவம்..!

மத்திய கிழக்கில் சிக்கிய இந்தியர்கள் தரை வழியாக பயணம்.. நாடு திரும்பியவர்களின் திகில் அனுபவம்..!மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அமீரகத்தில் சிக்கியிருந்த இந்தியர்கள் ஓமனுக்கு 6 மணிநேரம் தரைவழியாக பயணம் செய்து அங்கிருந்து தாயகம் திரும்பி வருகின்றனர்.

மோடி பேர கூட சொல்லமாட்டார் விஜய்!. தவெகவோடு காங்கிரஸ் கூட்டணி தற்கொலைக்கு சமம்!.. பொங்கும் கோபண்ணா!..

மோடி பேர கூட சொல்லமாட்டார் விஜய்!. தவெகவோடு காங்கிரஸ் கூட்டணி தற்கொலைக்கு சமம்!.. பொங்கும் கோபண்ணா!..ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என கேட்டுவந்த காங்கிரஸ் தற்போது அது கிடைக்காது என்பதால் 39 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதியையும் கேட்கிறது.

திமுக - காங்கிரஸ் பஞ்சாயத்து எப்ப முடியும்?.. இலவு காத்த கிளியாக தேமுதிக!...

திமுக - காங்கிரஸ் பஞ்சாயத்து எப்ப முடியும்?.. இலவு காத்த கிளியாக தேமுதிக!...திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தவர் விஜயகாந்த். அவர் கட்சி தொடங்கியது முதலே தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.

