ஞாயிறு, 18 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: ஞாயிறு, 18 ஜனவரி 2026 (17:45 IST)

மோடி கலந்துகொள்ளும் பொதுக்கூட்டத்தில் சர்ப்பரைஸ்.. நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி...

nainar
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். பாஜகவை பொறுத்தவரை அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.இந்த முறை எப்படியாவது திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என அதிமுகவும் பாஜகவும் திட்டமிட்டிருக்கிறது.

எனவே, அதற்காக வலுவான கூட்டணி அமைக்கும் வேலைகளில் அந்த கட்சிக்ள் இறங்கியுள்ளனர். ஏற்கனவே அன்புமணி பாமக இந்த கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது. எங்கள் கூட்டணியில் மேலும் சில கட்சிகள் இணைவார்கள் என சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தெரிவித்தார். ஆனால் இப்போது வரை எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில்தான், பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டம் வருகிற 23ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் இந்திய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள். இந்நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘பிரச்சாரத்திற்காக ஜனவரி 23ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தமிழகத்திற்கு வருகிறார்.. பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது.. திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்பதே ஜனநாயக கூட்டணியின் நோக்கம்’ என்று கூறினார்.

அப்போது ‘இந்திய ஜனநாயக கூட்டணியில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இணைவார்களா?’ என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு 23ம் தேதி பொதுக்கூட்டம் வரை பொறுத்திருங்கள்.. அன்று எல்லாம் தெரியவரும்’ என கூறியிருக்கிறார்.

ஆம்னி பேருந்தில் 3 மடங்கு கட்டண உயர்வு!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி

ஆம்னி பேருந்தில் 3 மடங்கு கட்டண உயர்வு!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சிசென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் பொங்கல், தீபாவளி போன்ற பண்டிகையின் போது தங்களின் சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள்.

விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கு பிளான் போட்ட ஜான் ஆரோக்கியசாமிக்கு சம்மன்?!.. சிபிஐ அதிரடி...

விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கு பிளான் போட்ட ஜான் ஆரோக்கியசாமிக்கு சம்மன்?!.. சிபிஐ அதிரடி...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27ம் தேதி பிரச்சாரத்திற்காக கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு சென்றிருந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலரும் உயிரிழந்தனர்.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு!.. இன்று கடைசி நாள்!..

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு!.. இன்று கடைசி நாள்!..தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலை சரிபார்க்கும் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி கடந்த நவம்பர் 4ம் தேதி துவங்கி டிசம்பர் 14ம் தேதி வரை நடைபெற்று டிசம்பர் 19ம் தேதி இறுதிப்பட்டியல் வெளியானது,

திமுகவுடன் கூட்டணி!. விஜய்க்கு ஷாக் கொடுத்த காங்கிரஸ்!.. நடந்தது இதுதான்!...

திமுகவுடன் கூட்டணி!. விஜய்க்கு ஷாக் கொடுத்த காங்கிரஸ்!.. நடந்தது இதுதான்!...கடந்த பல வருடங்களாகவே அல்லது பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது

சிபிஐ விசாரணை!.. மீண்டும் டெல்லி செல்லும் தவெக தலைவர் விஜய்!...

சிபிஐ விசாரணை!.. மீண்டும் டெல்லி செல்லும் தவெக தலைவர் விஜய்!...தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி பிரச்சாரத்திற்காக கரூருக்கு சென்றார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com