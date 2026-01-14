புதன், 14 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 14 ஜனவரி 2026 (17:35 IST)

இது சும்மா டீசர்தான்!.. மெயின் பிக்சர் இருக்கு!.. விஜய்க்கு செக் வைக்கும் டெல்லி வட்டாரம்!...

vijay
விஜய் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து திட்டி வருகிறார். ஒருபக்கம் பாஜக தனது கொள்கையை எதிரி எனவும் சொல்லி வருகிறார். இந்நிலையில்தான் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பி டெல்லி வரவழைத்து விசாரணை நடத்தியது சிபிஐ. அதோடு அவரின் ஜனநாயகம் படத்திற்கு சென்சார் மூலம் பிரச்சனை வந்திருக்கிறது. இப்படி டெல்லி மூலம் விஜய் தொடர்ந்து சிக்கல்களை சந்திக்க தொடங்கி இருக்கிறார்.

இதற்கு பின்னணியில் சில காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது.. விஜய் தனித்து போட்டியிட்டால் அது திமுகவுக்கு பாதிப்பாக அமையும். நமக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை என முதலில் டெல்லி பாஜக வட்டாரம் நினைத்ததாம். ஆனால் அவர்கள் சமீபத்தில் எடுத்த சர்வே படி விஜய் தனித்து போட்டியிட்டால் அது திமுகவுக்கு ஆதரவாகவே அமையும் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. இதையடுத்துதான் ஜனநாயகன் படத்திற்கு தடை, சிபிஐ சம்மன் என வேகம் காட்டி வருகிறது டெல்லி வட்டாரம் என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.

இந்திய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணையுங்கள்.. இல்லையென்றால் தேர்தலை புறக்கணியுங்கள் என டெல்லி பாஜக வட்டாரம் விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. அதையும் மீறி அவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டல் எல்லா தொகுதிகளிலும் ஒரு சின்னத்தில் மட்டுமே போட்டியிட வேண்டியிருக்கும். விஜய்க்கு இப்போது காட்டப்படுவது வெறும் டீசர் மட்டும்தான்.. முழு நீள படம் இனிமேல்தான்’ என்று சொல்லி சிரிக்கிறது டெல்லி பாஜக வட்டாரம்.

நாய்கள் இல்லா கிராமம் என தேர்தல் வாக்குறுதி.. 500 நாய்களை கொன்ற 7 கிராம தலைவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..!

நாய்கள் இல்லா கிராமம் என தேர்தல் வாக்குறுதி.. 500 நாய்களை கொன்ற 7 கிராம தலைவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..!தெலங்கானாவில் தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக சுமார் 500 தெருநாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நள்ளிரவு 2:30 மணிக்கு ஆர்டர் செய்த பிரியாணி-குலாப் ஜாமூன்.. வாடிக்கையாளர் வாங்க மறுத்ததால் டெலிவரி ஊழியர் செய்த அதிர்ச்சி செயல்..!

நள்ளிரவு 2:30 மணிக்கு ஆர்டர் செய்த பிரியாணி-குலாப் ஜாமூன்.. வாடிக்கையாளர் வாங்க மறுத்ததால் டெலிவரி ஊழியர் செய்த அதிர்ச்சி செயல்..!நள்ளிரவு 2:30 மணியளவில் வாடிக்கையாளர் ஒருவரின் உணவை ஜோமாட்டோ டெலிவரி ஊழியர் அவரே அமர்ந்து சாப்பிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பைக்கில் சென்றவரின் கழுத்தை மாஞ்சா காத்தாடி நூல்.. உயிர் போகும் நிலையில் மகளுடன் செல்போனில் பேச்சு..!

பைக்கில் சென்றவரின் கழுத்தை மாஞ்சா காத்தாடி நூல்.. உயிர் போகும் நிலையில் மகளுடன் செல்போனில் பேச்சு..!கர்நாடக மாநிலம் பிதார் மாவட்டத்தில், உயிரை பறிக்கும் மாஞ்சா காத்தாடி நூல் மோதி 48 வயதான சஞ்சுகுமார் ஹோசமணி என்ற மோட்டார் சைக்கிள் பயணி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

கல்யாணம் பண்ணக் கூடாது!.. ராணுவ வீரர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த மத்திய அரசு...

கல்யாணம் பண்ணக் கூடாது!.. ராணுவ வீரர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த மத்திய அரசு...இந்திய ராணுவத்தில் பல பிரிவுகள் செயல்பட்டு வருகிறது. அவற்றில் பல இளைஞர்களும் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள்

சென்னையில் 18 இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க வெறும் 50 ரூபாய்.. இன்று முதல் அசத்தல் சேவை..!

சென்னையில் 18 இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க வெறும் 50 ரூபாய்.. இன்று முதல் அசத்தல் சேவை..!சென்னை மாநகரின் வரலாற்று சின்னங்கள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்களை மக்கள் குறைந்த செலவில் சுற்றிப் பார்க்கும் வகையில், 'சென்னை உலா' என்ற புதிய சுற்றுலா பேருந்து சேவையை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com